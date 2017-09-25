Станислав Черчесов: "Есть информация, что Мариу Фернандес готовится к игре с "МЮ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что не стал бы приглашать в сборную защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, если бы футболист не был готов к матчам. Специалист подчеркнул, что Фернандес полностью вернется в строй уже в самое ближайшее время.

– Мариу Фернандес получил травму в последнем матче за ЦСКА. Есть вероятность, что он не сможет принять участие в контрольных играх?

– У нас есть информация, что Фернандес готовится к матчу с "Манчестер Юнайтед". Если бы нам сказали, что игрок не готов, мы бы сто раз подумали, вызывать его или нет. А так у него такая травма, что он уже в нормальном состоянии. Насколько я понимаю, 27 сентября уже будет в норме. А у нас игры 7 и 10 октября.

– Покажут ли ближайшие матчи реальный уровень сборной России?

– Наши соперники – хорошего уровня, участники чемпионата мира. Это же не Гибралтар и не Ангола. Да, если бы мы играли в группе, то встретились бы с Грецией и Бельгией, но... Знаете, хочется уже немного сменить пластиночку и потихонечку прийти к понимаю того, к чему мы готовимся. Вот меня спросили про Рауша. Да не будь игры с "Динамо", Рауш не играл бы сейчас! Потому что у нас пока бумаг по нему нет. Вот-вот должны появиться. На матч с "Динамо" пришло 16 тысяч человек, все довольны, Фернандес забил, Рауш отдал... Мы по 50 раз взвешиваем, что нам каждый матч дает.

– А есть нужная бумага для Фернандеса?

– Да, он может выступать в официальных матчах. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, что матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полностью интервью Черчесова