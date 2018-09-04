Соперник ЦСКА "Рома" объявила заявку на Лигу чемпионов

"Рома" опубликовала заявку на групповой турнир Лиги чемпионов. В число 25 игроков не вошли вратарь Даниэл Фузату и защитник Вильям Бьянда.

Полностью заявка "Ромы" выглядит следующим образом: Робин Ольсен, Рик Карсдорп, Лука Пеллегрини, Бриан Кристанте, Жуан Жезус, Лоренцо Пеллегрини, Диего Перотти, Эдин Джеко, Александр Коларов, Патрик Шик, Иван Маркано, Даниэле Де Росси, Дженгиз Юндер, Давиде Сантон, Анте Чорич, Федерико Фасио, Николо Дзаньоло, Алессандро Флоренци, Джастин Клюйверт, Хавьер Пасторе, Стивен Н`Зонзи, Константинос Манолас, Стефан Эль-Шаарави, Антонио Миранте и Жан Целар.

"Рома" сыграет в одной группе с ЦСКА, "Викторией" и "Реалом".