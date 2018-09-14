Смолов пропустит матч с "Галатасараем" из-за дисквалификации

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов пропустит матч первого тура Лиги чемпионов против "Галатасарая" из-за дисквалификации. Он заработал ее, выступая за "Краснодар" в Лиге Европы.

Санкции УЕФА наложены по итогам ответной встречи "Краснодара" с сербской "Црвеной Звездой" (1:2). Вероятно, футболист был наказан за эмоциональное общение с арбитрами.

Официальный сайт УЕФА подтверждает дисквалификацию игрока, это указано в информации о матче. Игра "Галатасарай" - "Локомотив" состоится 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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