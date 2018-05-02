Скомина ошибочно назначил пенальти в ворота "Ливерпуля"

На 90+3-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Ливерпуль" серьезную ошибку допустил арбитр Дамир Скомина, назначивший пенальти в ворота английской команды. Судье или его первому дополнительному ассистенту Матею Югу показалось, что Рагнар Клаван сыграл рукой. На самом деле рука защитника находилась в естественном положении: такой контакт с мячом не считается поводом для назначения 11-метрового удара.

А вот на 63-й минуте Скомина, наоборот, ошибочно не наказал английскую команду пенальти. В том эпизоде защитник ливерпульцев Трент Александр-Арнолд правой рукой парировал удар Стефана Эль-Шаарави. Однако судья вместе 11-метрового удара назначил угловой. (Александр БОБРОВ)