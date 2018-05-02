Скомина ошибочно назначил пенальти в ворота "Ливерпуля"

На 90+3-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Ливерпуль" серьезную ошибку допустил арбитр Дамир Скомина, назначивший пенальти в ворота английской команды. Судье или его первому дополнительному ассистенту Матею Югу показалось, что Рагнар Клаван сыграл рукой. На самом деле рука защитника находилась в естественном положении: такой контакт с мячом не считается поводом для назначения 11-метрового удара.
А вот на 63-й минуте Скомина, наоборот, ошибочно не наказал английскую команду пенальти. В том эпизоде защитник ливерпульцев Трент Александр-Арнолд правой рукой парировал удар Стефана Эль-Шаарави. Однако судья вместе 11-метрового удара назначил угловой. (Александр БОБРОВ)
Yakimenko63
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://onlinegibdd.blogspot.ru и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв, поэтому это пoлностью зaконно! Уже 2 месяца ни одного штрафа!
00:44
Pablo_75
Было совершенно очевидно, что он не даст играть, 4:2 и всё. Это такая символическая дань Роме. А вот если бы он назначил пенальти в середине тайма за явную игру рукой или за снос Джеко, который в офсайде не был - думаю, мы бы ещё смотрели футбол...
00:10
bvb1987
скотина ошибся,но квиты +-
00:07
Nikko45
Вообще-то ,наверное, фамилия судьи не Скомина, а Скотина.Одну букву перепутали, бывает...
00:05
maks55555
-1 на +1 дают 0, так что все нормально.
00:01
Lennon
Началось......
23:55 2 мая