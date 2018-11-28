"Шахтер" на выезде вырвал победу у "Хоффенхайма", забив на 92-й минуте

"Шахтер" на выезде выиграл у "Хоффенхайма" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Победный гол на 92-й минуте забил бразилец Тайсон.

Лига чемпионов

Группа F

"Хоффенхайм" (Германия) - "Шахтер" (Украина) - 2:3 (2:2)

Голы: Исмаили, 14 (0:1). Тайсон, 15 (0:2). Крамарич, 17 (1:2). Цубер, 40 (2:2). Тайсон, 90+2 (2:3).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Нордтвейт (Гриллич, 84), Кадержабек, Бичакчич, Шульц (Грифо, 85), Цубер (Нелсон, 77), Демирбай, Крамарич, Бельфодиль, Солои.

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Хочолава, Степаненко (Патрик, 77), Тайсон, Коваленко (Дентинью, 85), Данченко (Бутко, 90+4), Майкон, Мораес.

Предупреждения: Степаненко, 37. Солои, 58. Матвиенко, 68. Фогт, 89. Кривцов, 90+1. Данченко, 90+4. Пятов, 90+6. Демирбай, 90+6.

Удаление: Солои, 60.

Судья: Кружляк (Словакия).

27 ноября. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена".