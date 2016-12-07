Сергей Балахнин: "Ростов" сделал упор на еврокубки, потому что зарабатывает там деньги"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин назвал логичным решение клуба сделать в сезоне акцент на участии в еврокубках. Ростовчане завершили осеннюю часть чемпионата России на седьмом месте, а в Лиге чемпионов заняли третье место в группе с "Атлетико", "Баварией" и ПСВ, пробившись в плей-офф Лиги Европы.

- Что касается "Ростова", то для них это логично, - цитирует "Р-Спорт" Балахнина. - Потому что в Лиге чемпионов они зарабатывают деньги, которых сейчас им явно не хватает. Лига чемпионов и дальнейшее выступление в еврокубках достаточно хорошо оплачивается. Они зарабатывают деньги. Они выбрали реальность и решили сделать упор на еврокубки. На мой взгляд, это полностью оправданно.

"Ростов" показал в Лиге чемпионов хорошую по качеству игру. В принципе ту реальную задачу, которая ставилась, они выполнили и вышли дальше. Смело можно записать в актив историческую победу над "Баварией" (3:2). Говорить о предстоящем выступлении в Лиге Европы весной трудно. Тут очень много составляющих: и зимняя подготовка, и селекция. Говорить сейчас о весне преждевременно.