"Селтик" не сумел обыграть АЕК в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов

"Селтик" и АЕК сыграли вничью (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов.
У хозяев отличился Каллум Макргегор, у гостей - Виктор Клонаридис. На 58-й минуте у представителей Греции был удален Константинос Яланопулос.
Ответный матч состоится в Греции 14 августа.
Лига чемпионов
Третий отборончый раунд
"Селтик" (Шотландия) - "АЕК" (Греция) - 1:1 (1:1)
Голы: Макгрегор, 17 (1:0). Клонаридис, 44 (1:1).
Удаление: Яланопулос (АЕК), 58.
Судья: Банти (Италия).
8 августа. Глазго. Стадион "Celtic Park".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/