"Селтик" не сумел обыграть АЕК в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов

"Селтик" и АЕК сыграли вничью (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов.

У хозяев отличился Каллум Макргегор, у гостей - Виктор Клонаридис. На 58-й минуте у представителей Греции был удален Константинос Яланопулос.

Ответный матч состоится в Греции 14 августа.

Лига чемпионов

Третий отборончый раунд

"Селтик" (Шотландия) - "АЕК" (Греция) - 1:1 (1:1)

Голы: Макгрегор, 17 (1:0). Клонаридис, 44 (1:1).

Удаление: Яланопулос (АЕК), 58.

Судья: Банти (Италия).

8 августа. Глазго. Стадион "Celtic Park".