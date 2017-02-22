Сауль: "В ответном матче "Атлетико" придется тяжело с "Байером"

Полузащитник "Атлетико" Сауль после победы над "Байером" (4:2) в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что в ответной встрече придется непросто. По словам Сауля, немецкие клубы никогда не сдаются.

– Мы одержали отличную победу, – приводит официальный сайт УЕФА слова Сауля. – Обидно, что соперник нам дважды забил с учетом того, как мы играли, в определенный момент стало сложновато, но мы забили четвертый и смогли выдохнуть. Немецкие команды никогда не сдаются, "Байер" отыграл один мяч и обрел уверенность, но мы смогли противостоять сопернику и забили четвертый. В ответном матче будет тяжело. "Байер" не боится, ему нечего терять, соперник сможет осложнить нам жизнь.