"Ростов" попал в группу с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" узнал соперников по группе D - "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), ПСВ (Голландия).
В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" узнал соперников по группе D - "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), ПСВ (Голландия).
Бормо-сан
Mark Krass Готовьте ракету и скафандры)) Поглядим на игру вице чемпионов)) 19:58 --------------------------------------- "Ростов" давно в ракете и в скафандре. Так же как твоя любимая команда в акваланге и на дне. Или ты по другому определяешь ее выступление в еврокубках в этом сезоне?
21:16 25 августа
В.Коваль
Mark Krass Готовьте ракету и скафандры)) Поглядим на игру вице чемпионов))///////// все скафандры кони забрали, комплектов по шесть не меньше на брата загребли...
21:07 25 августа
V0VaN
Ждём финал с Лестером
20:55 25 августа
V0VaN
Думаю Ростову пофиг кого драть)))
20:55 25 августа
Andre_Saratov
"Сокол, в первой лиге вас уж давно заждался Ростсельмаш" - кричалка 80-х годов прошлого века.
20:44 25 августа
Andre_Saratov
С первого или со второго?
20:42 25 августа
Глупый
Космос-это не Баврия и не Атлетико.Космос-это КББ! Удачии Ростов!
20:30 25 августа
Dennis-Ber
не знаю как там ПСВ, но перехваленных и наевшихся футболом Баварию и Атлетико пройдут сравнительно легко, на обычном футболе)
20:29 25 августа
thunderclap
Отличная группа. Почти ЦСКА, Спартак и Зенит. По нашим, конечно, меркам. Но, Док, с квартирой не рискуй.
20:25 25 августа
podnimitemneveki
3 е место это не про Ростов вперд команда мы с тобой ! И только попробуйте сакзать что выход из групы это чистое везение везет Сильнейшим !!!! А вообще начинайте нас хоронить судя попрошлому туру нам это на руку!!! а вообще6 удачи всем росийским клубам в еврокубках да и кстати лично пельменю не потому что он тренер Цска а за выступление на ЕВРО сейчас неудачи на космос будет списать тяжело
20:23 25 августа
radist_666
Michl Mark Krass, это ты не знаешь. Сибирь - это все, что восточнее Варшавы :) А всё что западней цэ Мексика ;)
20:21 25 августа
болельщик Ростова из Белгорода
Однозначно на баварию или атлетико нужно ехать на олимп 2 ,в любом случаи уже праздник в ростове продолжится
20:19 25 августа
Dr.ZLO161
Самарец их ещё в 1930 году на заводе ростсельмаш изготовили и приготовили!!!! мне все равно как сыграет ростов с ними !!! они и так уже победители для меня! браво ростов, праздник удался!!!
20:13 25 августа
историк79
Джон....Сильвер///////Michl просто пошутил. Это шутка. Юмор.
20:12 25 августа
Ajccio
Жаль что не МС и Барса, но тоже интересно!
20:11 25 августа
историк79
Сколько там у ростовчан живых игроков осталось? 13-14? Трансферы будут, нет?
20:10 25 августа
Джон....Сильвер
Michl - ИДИОТ!
20:09 25 августа
самарец
Ростов)) готовьте скафандры)))
20:06 25 августа
andy777
Желаю Гацкану поменьше удаляться!) С такими клубами риск удалений у Ростова будет огромный!)
20:06 25 августа
Michl
Mark Krass, это ты не знаешь. Сибирь - это все, что восточнее Варшавы :)
20:03 25 августа
NordOss
Жаль не Барселона...
20:02 25 августа
Slim Taller
Хорошая группа в плане зрительского интереса.За 3-е место поборются.
20:01 25 августа
Mark Krass
Michl, георафию в школе подтяни, неучь.))
20:01 25 августа
efan ekoku
ну хоть получат удовольствие
20:01 25 августа
PallMall
Не повезло.
20:00 25 августа
Джон....Сильвер
Сомневаюсь, что наши клубы смогут занять даже 3-е место в своих группах.
20:00 25 августа
SIZ170
ну *колхозники* дерзайте .... шансы есть
19:59 25 августа
Michl
Кошмар. Это Баварии и Атлетико придется тащиться в Сибирь...
19:59 25 августа
andreichf
за 3 место побьются
19:59 25 августа
Mark Krass
Готовьте ракету и скафандры)) Поглядим на игру вице чемпионов))
19:58 25 августа