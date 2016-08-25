19:53 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" попал в группу с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ

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В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" узнал соперников по группе D - "Бавария" (Германия), "Атлетико" (Испания), ПСВ (Голландия).

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

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КОММЕНТАРИИ (35)
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Бормо-сан

Mark Krass Готовьте ракету и скафандры)) Поглядим на игру вице чемпионов)) 19:58 --------------------------------------- "Ростов" давно в ракете и в скафандре. Так же как твоя любимая команда в акваланге и на дне. Или ты по другому определяешь ее выступление в еврокубках в этом сезоне?

21:16 25 августа

В.Коваль

Mark Krass Готовьте ракету и скафандры)) Поглядим на игру вице чемпионов))///////// все скафандры кони забрали, комплектов по шесть не меньше на брата загребли...

21:07 25 августа

V0VaN

Ждём финал с Лестером

20:55 25 августа

V0VaN

Думаю Ростову пофиг кого драть)))

20:55 25 августа

Andre_Saratov

"Сокол, в первой лиге вас уж давно заждался Ростсельмаш" - кричалка 80-х годов прошлого века.

20:44 25 августа

Andre_Saratov

С первого или со второго?

20:42 25 августа

Глупый

Космос-это не Баврия и не Атлетико.Космос-это КББ! Удачии Ростов!

20:30 25 августа

Dennis-Ber

не знаю как там ПСВ, но перехваленных и наевшихся футболом Баварию и Атлетико пройдут сравнительно легко, на обычном футболе)

20:29 25 августа

thunderclap

Отличная группа. Почти ЦСКА, Спартак и Зенит. По нашим, конечно, меркам. Но, Док, с квартирой не рискуй.

20:25 25 августа

podnimitemneveki

3 е место это не про Ростов вперд команда мы с тобой ! И только попробуйте сакзать что выход из групы это чистое везение везет Сильнейшим !!!! А вообще начинайте нас хоронить судя попрошлому туру нам это на руку!!! а вообще6 удачи всем росийским клубам в еврокубках да и кстати лично пельменю не потому что он тренер Цска а за выступление на ЕВРО сейчас неудачи на космос будет списать тяжело

20:23 25 августа

radist_666

Michl Mark Krass, это ты не знаешь. Сибирь - это все, что восточнее Варшавы :) А всё что западней цэ Мексика ;)

20:21 25 августа

болельщик Ростова из Белгорода

Однозначно на баварию или атлетико нужно ехать на олимп 2 ,в любом случаи уже праздник в ростове продолжится

20:19 25 августа

Dr.ZLO161

Самарец их ещё в 1930 году на заводе ростсельмаш изготовили и приготовили!!!! мне все равно как сыграет ростов с ними !!! они и так уже победители для меня! браво ростов, праздник удался!!!

20:13 25 августа

историк79

Джон....Сильвер///////Michl просто пошутил. Это шутка. Юмор.

20:12 25 августа

Ajccio

Жаль что не МС и Барса, но тоже интересно!

20:11 25 августа

историк79

Сколько там у ростовчан живых игроков осталось? 13-14? Трансферы будут, нет?

20:10 25 августа

Джон....Сильвер

Michl - ИДИОТ!

20:09 25 августа

самарец

Ростов)) готовьте скафандры)))

20:06 25 августа

andy777

Желаю Гацкану поменьше удаляться!) С такими клубами риск удалений у Ростова будет огромный!)

20:06 25 августа

Michl

Mark Krass, это ты не знаешь. Сибирь - это все, что восточнее Варшавы :)

20:03 25 августа

NordOss

Жаль не Барселона...

20:02 25 августа

Slim Taller

Хорошая группа в плане зрительского интереса.За 3-е место поборются.

20:01 25 августа

Mark Krass

Michl, георафию в школе подтяни, неучь.))

20:01 25 августа

efan ekoku

ну хоть получат удовольствие

20:01 25 августа

PallMall

Не повезло.

20:00 25 августа

Джон....Сильвер

Сомневаюсь, что наши клубы смогут занять даже 3-е место в своих группах.

20:00 25 августа

SIZ170

ну *колхозники* дерзайте .... шансы есть

19:59 25 августа

Michl

Кошмар. Это Баварии и Атлетико придется тащиться в Сибирь...

19:59 25 августа

andreichf

за 3 место побьются

19:59 25 августа

Mark Krass

Готовьте ракету и скафандры)) Поглядим на игру вице чемпионов))

19:58 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ