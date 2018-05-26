21:08 | Футбол — Лига чемпионов

Россиянин задержан за кражу билетов на финал Лиги чемпионов

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На официальном сайте Национальной полиции Украины сообщается, что задержаны двое мужчин, ограбивших испанскую болельщицу перед финалом Лиги чемпионов. 

 
Болельщики &quot;Ливерпуля&quot; в Киеве.Двум российским журналистам отказали во въезде на Украину на финал Лиги чемпионов

Отмечается, что нарушители вырвали из рук женщины кошелек вместе с деньгами и билетами игру на "Реал""Ливерпуль"

В ходе задержания было установлено, что одним из воров является гражданин РФ, другим - уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделку документов.

Четверых ультрас "Торпедо" не пустили на Украину на финал Лиги чемпионов //

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль"

 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Thomas_Boy_

Точно не Субулкус. Патриот не может напасть на человека.

21:34

PvsZ

Если это правда, а не подставная акция, то они конченые по жизни.

21:31

ladafan

странно, что нет третьего, с Луганской области....

21:29

Millwall82

Инфа 146%. Это был Субулкус или Бугага.

21:29

баламошка

А вообще ублюдки, канешна. Да ещё на чужестранку напали. Теперь её родственники и друзья возможно будут матюгать Украину и Россию, если до этого не матюгали) Стыдна. Хотя таким тупорылым даунам не стыдна, канешна.

21:24

баламошка

Ох уж этот Гаттузо)

21:21

delacrua

отпереть их черенком )))

21:16

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