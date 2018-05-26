Россиянин задержан за кражу билетов на финал Лиги чемпионов

На официальном сайте Национальной полиции Украины сообщается, что задержаны двое мужчин, ограбивших испанскую болельщицу перед финалом Лиги чемпионов.
Отмечается, что нарушители вырвали из рук женщины кошелек вместе с деньгами и билетами игру на "Реал"- "Ливерпуль".
В ходе задержания было установлено, что одним из воров является гражданин РФ, другим - уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделку документов.
Четверых ультрас "Торпедо" не пустили на Украину на финал Лиги чемпионов //
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль"
Thomas_Boy_
Точно не Субулкус. Патриот не может напасть на человека.
21:34
PvsZ
Если это правда, а не подставная акция, то они конченые по жизни.
21:31
ladafan
странно, что нет третьего, с Луганской области....
21:29
Millwall82
Инфа 146%. Это был Субулкус или Бугага.
21:29
баламошка
А вообще ублюдки, канешна. Да ещё на чужестранку напали. Теперь её родственники и друзья возможно будут матюгать Украину и Россию, если до этого не матюгали) Стыдна. Хотя таким тупорылым даунам не стыдна, канешна.
21:24
баламошка
Ох уж этот Гаттузо)
21:21
delacrua
отпереть их черенком )))
21:16