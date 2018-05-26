Россиянин задержан за кражу билетов на финал Лиги чемпионов

На официальном сайте Национальной полиции Украины сообщается, что задержаны двое мужчин, ограбивших испанскую болельщицу перед финалом Лиги чемпионов.

Отмечается, что нарушители вырвали из рук женщины кошелек вместе с деньгами и билетами игру на "Реал"- "Ливерпуль".



В ходе задержания было установлено, что одним из воров является гражданин РФ, другим - уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделку документов.

Четверых ультрас "Торпедо" не пустили на Украину на финал Лиги чемпионов //



"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль"