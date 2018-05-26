Четверых ультрас "Торпедо" не пустили на Украину на финал Лиги чемпионов

Четверым российским фанатам владимирского "Торпедо" было отказано во въезде на Украину накануне финала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на автомобиле "Форд". Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия на Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского" Торпедо" (Владимир).



Кроме того, в ходе осмотра у них была найдена символика с агрессивными элементами изображения фанатов", - говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины.

Ранее стало известно, что во въезде на Украину было отказано двум российским журналистам, которые прибыли рейсами из Минска и Тбилиси.



Сегодня, 26 мая, в Киеве на стадионе "Олимпийский" пройдет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом". Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль".