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Четверых ультрас "Торпедо" не пустили на Украину на финал Лиги чемпионов


Четверым российским фанатам владимирского "Торпедо" было отказано во въезде на Украину накануне финала Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на автомобиле "Форд".  Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия на Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского" Торпедо" (Владимир).

Кроме того, в ходе осмотра у них была найдена символика с агрессивными элементами изображения фанатов", - говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины.

Ранее стало известно, что во въезде на Украину было отказано двум российским журналистам, которые прибыли рейсами из Минска и Тбилиси.

Сегодня, 26 мая, в Киеве на стадионе "Олимпийский" пройдет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом". Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль".

Дополнительная информация

https://dpsu.gov.ua/ua/news/4-ultras-ros-fk-torpedo/

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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