Россия увеличила отрыв в рейтинге УЕФА после провала Португалии

Российские клубы на этой еврокубковой неделе добавили в рейтинг УЕФА 5 очков или 1,000 балла. "Спартак" одержал победу над "Севильей" (5:1), ЦСКА уступил "Базелю" (0:2), "Зенит" обыграл "Русенборг" (3:1), а "Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" (1:1).
5 представителей Португалии на этой неделе проиграли свои матчи. Таким образом, отрыв России в борьбе за 6-е место увеличился до 5,134 балла. Португальским командам, чтобы ликвидировать такое отставание, необходимо набрать 31 очко (15 побед и 1 ничья) при том, что российские больше не наберут ни одного.
Напомним, 6-е место позволит России заявить в Лигу чемпионов три команды в сезоне 2019/20. При этом два клуба получат прямые путевки в групповой турнир, еще один - в отборочный.
Дополнительная информация
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Севилья
- Шериф Тп
- Русенборг (Футбол)
- Базель (футбол)
БобровФан
Что уж до Франции - можно и до Испании с Германией. Сразу нацелиться на космос, не научившись толком летать. Уже Франция перед нами, не Бельгия или Голландия. Неужели за это стыдно, при том, что сборная на 65 месте? Российские клубы приобретают авторитет в еврокубках, несмотря на отдельные провальные игры. Пусть продвигаются вперед во славу России. Курочка по зернышку клюет.
01:23
Pablo_75
Ну это и всё - у нас три или четыре команды весной, у нас прекрасные группы в ЛЕ, в которых Зенит и Локо наберут ещё полно очков. У Португалии уже никаких шансов догнать Россию в этом сезоне. Привыкаем к трём клубам в ЛЧ.
01:10
sozerzator
И ведь как сразу количество побед посчитано... А до Франции слабо победы посчитать?
00:38
sozerzator
Вот с этой муйни и надо было начинать все свои репорты, СЭ))
00:36