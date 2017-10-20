Россия увеличила отрыв в рейтинге УЕФА после провала Португалии

Российские клубы на этой еврокубковой неделе добавили в рейтинг УЕФА 5 очков или 1,000 балла. "Спартак" одержал победу над "Севильей" (5:1), ЦСКА уступил "Базелю" (0:2), "Зенит" обыграл "Русенборг" (3:1), а "Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" (1:1).

5 представителей Португалии на этой неделе проиграли свои матчи. Таким образом, отрыв России в борьбе за 6-е место увеличился до 5,134 балла. Португальским командам, чтобы ликвидировать такое отставание, необходимо набрать 31 очко (15 побед и 1 ничья) при том, что российские больше не наберут ни одного.

Напомним, 6-е место позволит России заявить в Лигу чемпионов три команды в сезоне 2019/20. При этом два клуба получат прямые путевки в групповой турнир, еще один - в отборочный.