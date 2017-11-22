Роман Бабаев: "Матч в Британии приобретает особенное значение"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) подчеркнул, что судьба группы будет решаться в последнем туре. По его словам, степень повреждения Георгия Щенникова. Он был заменен на 50-й минуте. Вместо него вышел на поле Кирилл Набабкин.

Напомним, что Щенников открыл счет на 13-й минуте встречи, забив свой 5-й гол в карьере. При этом уже с середины первого тайма он испытывал болезненные ощущения из-за повреждения ноги.

- Теперь будите болеть за "МЮ"?

- Да. но все будет решаться в последнем туре. Даже в случае неудачи "Базеля" сохраняются шансы на выход из группы для них. Поэтому матч в Британии приобретает особенное значение. К сожалению, придется обойтись без Натхо и Вернблума, это большая проблема. Оба игрока из центральной зоны. Будет что-то придумывать.

- Что с Щенниковым и Витинью?

- Завтра будет обследование. Скорее всего, повреждение голеностопа. Но степень повреждения пока не ясна. А у Витинью ушиб, надеемся, обойдется. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика"