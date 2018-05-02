"Рома" - "Ливерпуль": Вайналдум вывел гостей вперед

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум на 26-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" вывел свою команду вперед - 2:1. К голу "красных" привела ошибка Эдина Джеко при игре в своей штрафной - форвард римлян в борьбе за верховой мяч после подачи от угла поля скинул его в направлении ворот, где первым сыграл голландский хавбек гостей.

Напомним, первый матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 5:2. "Роме" для выхода в финал необходимо одержать победу в основное время со счетом 6:2 или крупнее.