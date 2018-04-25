23:38 25 апреля | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" в гостях одержал волевую победу над "Баварией"

Среда. Мюнхен. "Бавария" - "Реал" - 1:2. Гол Марко АСЕНСИО принес гостям победу. Фото AFP
Среда. Мюнхен. "Бавария" - "Реал" - 1:2. Гол Марко АСЕНСИО принес гостям победу. Фото AFP
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Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Баварию" со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Испанский клуб одержал волевую победу, проигрывая по ходу встречи.

Все голы матча "Бавария" - "Реал"

В составе победителей голами отличились Марселу и Марко Асенсио, у "Баварии" счет в этой встрече открыл Джошуа Киммих. Отметим, что этот мяч стал 100-м для "Баварии" в Лиге чемпионов под руководством Юппа Хайнкеса.

"Баварии" пришлось дважды проводить вынужденные замены: из-за повреждений поле покинули в первом тайме Арьен Роббен и Жером Боатенг.

Звезда "Реала" Криштиану Роналду голом не отметился, однако подбирается к рекорду турнира – матч с мюнхенским клубом стал для него 151-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он делит второе место с бывшим полузащитником "Барселоны" Хави. Лидер – экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс (167 матчей).

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

"Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания) – 1:2 (1:1)

Голы: Киммих, 28 (1:0). Марселу, 44 (1:1). Асенсио, 57 (1:2).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 34), Хуммельс, Рафинья, Роббен (Тиагу Алькантара, 8), Хави Мартинес (Толиссо, 75), Родригес, Мюллер, Рибери, Левандовски.

"Реал": Навас, Карвахаль (Бензема, 67), Серхио Рамос, Варан, Марселу, Модрич, Каземиру (Ковачич, 83), Кроос, Васкес, Криштиану Роналду, Иско (Асенсио, 46).

Предупреждения: Рибери, 52. Каземиру, 78. Тиагу Алькантара, 89.

Судья: Кайперс (Голландия).

25 апреля. Мюнхен. Стадион "Allianz-Arena".

Бавария - Реал

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (19)
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Pablo_75

Да, немцы, что на них не похоже, какие-то несобранные, с очень низкой реализацией, так не выходят в финал ЛЧ.

00:35

Millwall82

Бавария казалось бы гранд мирового футбола, но так опустить себя и свой чемпионат, это жесть. Фашистам видимо это не понятно.

00:24

Millwall82

Nikko45, дык бундеслига, как и Серия А или французская лига 1, заложники своих гегемонов, там смело можно ставить на чемпионство еще задолго до турнира. В ЛаЛиге тому же Реалу противостоят Барселона или Атлетико.

00:21

Nikko45

От Баварии ожидал большего. Но они зажрались и баблом засыпались.Накупили приличных игроков и не надрываясь чемпионят каждый год. Хороших игроков сразу к себе берут. Вот это их и сгубило.Реал не второсортный турецкий клуб. Во второй игре им надо показать, что они играть умеют и забивать. А самим пора команду строить. Деградировали все игроки. Мюллер -ноль, Рибери не лучше, да всю команду надо перечислять. А использовать момент даже их Левандовски не способен, он же к лету уже чемодан в Мадрид приготовил. На хрена им такой, таких своих хватает.Вспомните, как немцы драли и Реал и Барсу, а сейчас что? Сброд, а не команда.

00:16

Millwall82

Berkut-7, ну Рибери в Баварию пришел в 2007 году, начнем с этого. На ЧМ2006 он безусловно был открытием, но никто его звездой не считал, староват он был для таланта.

00:14

Berkut-7

Кстати Рибери в 2008 году пришел в Баварию , юбилей 10 лет ) Помню как его Венгер в Арсенал хотел , но не успел , в тот год и Клозе помню в Баварию перешёл и Лука Тони, вот это атака была )

00:07

Berkut-7

Роббен как всегда отправился в больничку , у него вместо ног что-то живое там осталось еще ? Вообще Бавария сдала конечно, как ушли Кроос и Швайни , совсем плохо стало, Рибери старенький уже хоть еще и многое может , Роббен ну с ним все ясно, сейчас уходит Левандовски скорее всего и от Баварии вообще ничего не остаётся в принципе , с трансферами там беда в последние годы вроде набирают народ, но как -то не угадывают , ну дял внутреннего чемпионата у них все отлично конечно, но в ЛЧ состав у них уже уступает прилично , но благодаря немецкому упорству команда еще держится на плаву и пытается создавать конкуренцию.

00:04

rusfed 2.0

А чо, Роналду не играл, что ль?

00:03

За Арсеналий с децтва!))

.

00:02

За Арсеналий с децтва!))

Зидан кто?)) Тренер, физрук, или мотиватор?))

23:58 25 апреля

Millwall82

Ну или хотя бы можно было одевать Реал в форму Зенита, а Баварию в форму Спартака, что бы росли дети на наших победах(с)

23:53 25 апреля

Millwall82

Ну и чемпиншип конечно. РКД, бань не телегу, а все вот эти Ла Лиги и ЛЧ.

23:52 25 апреля

Millwall82

Лучше бы не было глоров. Ни Реала, ни Барсеноги. Только РФПЛ.

23:51 25 апреля

Thomas_Boy_

Да... Случайный гол под конец первого тайма и немцы поникли. А второй гол их добил. Вроде и моменты создавали, но как-то по инерции, да и Навас был великолепен. Финал будет интересным.

23:49 25 апреля

KGAM

Хейтеры и глоры путалонской Фуфелоны отправляются тушить свои сгоревшие сёдла.

23:44 25 апреля

Duckhunter68

Лучший клуб мира уверенно идёт к очередному кубку!!! Браво, РЕАЛ!

23:43 25 апреля

За Арсеналий с децтва!))

Ещё ничего не ясно, всё решится в Мадриде, но немцам теперь надо забивать минимум 2.)

23:43 25 апреля

За Арсеналий с децтва!))

Гостевые победы над ПСЖ, Юве, Баварией.) Эта команда достойна 3-го Кубка подряд!)

23:41 25 апреля

Я с рулетом на балконе

Ну и чО, и глорики не плакали, и судья им не помогал, все по-честному

23:40 25 апреля

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