"Реал" в гостях одержал волевую победу над "Баварией"

Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Баварию" со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Испанский клуб одержал волевую победу, проигрывая по ходу встречи.

Все голы матча "Бавария" - "Реал"

В составе победителей голами отличились Марселу и Марко Асенсио, у "Баварии" счет в этой встрече открыл Джошуа Киммих. Отметим, что этот мяч стал 100-м для "Баварии" в Лиге чемпионов под руководством Юппа Хайнкеса.

"Баварии" пришлось дважды проводить вынужденные замены: из-за повреждений поле покинули в первом тайме Арьен Роббен и Жером Боатенг.

Звезда "Реала" Криштиану Роналду голом не отметился, однако подбирается к рекорду турнира – матч с мюнхенским клубом стал для него 151-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он делит второе место с бывшим полузащитником "Барселоны" Хави. Лидер – экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс (167 матчей).

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

"Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания) – 1:2 (1:1)

Голы: Киммих, 28 (1:0). Марселу, 44 (1:1). Асенсио, 57 (1:2).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 34), Хуммельс, Рафинья, Роббен (Тиагу Алькантара, 8), Хави Мартинес (Толиссо, 75), Родригес, Мюллер, Рибери, Левандовски.

"Реал": Навас, Карвахаль (Бензема, 67), Серхио Рамос, Варан, Марселу, Модрич, Каземиру (Ковачич, 83), Кроос, Васкес, Криштиану Роналду, Иско (Асенсио, 46).

Предупреждения: Рибери, 52. Каземиру, 78. Тиагу Алькантара, 89.

Судья: Кайперс (Голландия).

25 апреля. Мюнхен. Стадион "Allianz-Arena".