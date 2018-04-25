"Реал" в гостях одержал волевую победу над "Баварией"

Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Баварию" со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Испанский клуб одержал волевую победу, проигрывая по ходу встречи.
Все голы матча "Бавария" - "Реал"
В составе победителей голами отличились Марселу и Марко Асенсио, у "Баварии" счет в этой встрече открыл Джошуа Киммих. Отметим, что этот мяч стал 100-м для "Баварии" в Лиге чемпионов под руководством Юппа Хайнкеса.
"Баварии" пришлось дважды проводить вынужденные замены: из-за повреждений поле покинули в первом тайме Арьен Роббен и Жером Боатенг.
Звезда "Реала" Криштиану Роналду голом не отметился, однако подбирается к рекорду турнира – матч с мюнхенским клубом стал для него 151-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он делит второе место с бывшим полузащитником "Барселоны" Хави. Лидер – экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс (167 матчей).
Лига чемпионов
1/2 финала
Первый матч
"Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания) – 1:2 (1:1)
Голы: Киммих, 28 (1:0). Марселу, 44 (1:1). Асенсио, 57 (1:2).
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 34), Хуммельс, Рафинья, Роббен (Тиагу Алькантара, 8), Хави Мартинес (Толиссо, 75), Родригес, Мюллер, Рибери, Левандовски.
"Реал": Навас, Карвахаль (Бензема, 67), Серхио Рамос, Варан, Марселу, Модрич, Каземиру (Ковачич, 83), Кроос, Васкес, Криштиану Роналду, Иско (Асенсио, 46).
Предупреждения: Рибери, 52. Каземиру, 78. Тиагу Алькантара, 89.
Судья: Кайперс (Голландия).
25 апреля. Мюнхен. Стадион "Allianz-Arena".
- Реал (Футбол)
- Бавария
- Криштиану Роналду
- Арьен Роббен
- Марселу Виейра
- Жером Боатенг
- Джошуа Киммих
- Марко Асенсио
Pablo_75
Да, немцы, что на них не похоже, какие-то несобранные, с очень низкой реализацией, так не выходят в финал ЛЧ.
00:35
Millwall82
Бавария казалось бы гранд мирового футбола, но так опустить себя и свой чемпионат, это жесть. Фашистам видимо это не понятно.
00:24
Millwall82
Nikko45, дык бундеслига, как и Серия А или французская лига 1, заложники своих гегемонов, там смело можно ставить на чемпионство еще задолго до турнира. В ЛаЛиге тому же Реалу противостоят Барселона или Атлетико.
00:21
Nikko45
От Баварии ожидал большего. Но они зажрались и баблом засыпались.Накупили приличных игроков и не надрываясь чемпионят каждый год. Хороших игроков сразу к себе берут. Вот это их и сгубило.Реал не второсортный турецкий клуб. Во второй игре им надо показать, что они играть умеют и забивать. А самим пора команду строить. Деградировали все игроки. Мюллер -ноль, Рибери не лучше, да всю команду надо перечислять. А использовать момент даже их Левандовски не способен, он же к лету уже чемодан в Мадрид приготовил. На хрена им такой, таких своих хватает.Вспомните, как немцы драли и Реал и Барсу, а сейчас что? Сброд, а не команда.
00:16
Millwall82
Berkut-7, ну Рибери в Баварию пришел в 2007 году, начнем с этого. На ЧМ2006 он безусловно был открытием, но никто его звездой не считал, староват он был для таланта.
00:14
Berkut-7
Кстати Рибери в 2008 году пришел в Баварию , юбилей 10 лет ) Помню как его Венгер в Арсенал хотел , но не успел , в тот год и Клозе помню в Баварию перешёл и Лука Тони, вот это атака была )
00:07
Berkut-7
Роббен как всегда отправился в больничку , у него вместо ног что-то живое там осталось еще ? Вообще Бавария сдала конечно, как ушли Кроос и Швайни , совсем плохо стало, Рибери старенький уже хоть еще и многое может , Роббен ну с ним все ясно, сейчас уходит Левандовски скорее всего и от Баварии вообще ничего не остаётся в принципе , с трансферами там беда в последние годы вроде набирают народ, но как -то не угадывают , ну дял внутреннего чемпионата у них все отлично конечно, но в ЛЧ состав у них уже уступает прилично , но благодаря немецкому упорству команда еще держится на плаву и пытается создавать конкуренцию.
00:04
rusfed 2.0
А чо, Роналду не играл, что ль?
00:03
За Арсеналий с децтва!))
.
00:02
За Арсеналий с децтва!))
Зидан кто?)) Тренер, физрук, или мотиватор?))
23:58 25 апреля
Millwall82
Ну или хотя бы можно было одевать Реал в форму Зенита, а Баварию в форму Спартака, что бы росли дети на наших победах(с)
23:53 25 апреля
Millwall82
Ну и чемпиншип конечно. РКД, бань не телегу, а все вот эти Ла Лиги и ЛЧ.
23:52 25 апреля
Millwall82
Лучше бы не было глоров. Ни Реала, ни Барсеноги. Только РФПЛ.
23:51 25 апреля
Thomas_Boy_
Да... Случайный гол под конец первого тайма и немцы поникли. А второй гол их добил. Вроде и моменты создавали, но как-то по инерции, да и Навас был великолепен. Финал будет интересным.
23:49 25 апреля
KGAM
Хейтеры и глоры путалонской Фуфелоны отправляются тушить свои сгоревшие сёдла.
23:44 25 апреля
Duckhunter68
Лучший клуб мира уверенно идёт к очередному кубку!!! Браво, РЕАЛ!
23:43 25 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Ещё ничего не ясно, всё решится в Мадриде, но немцам теперь надо забивать минимум 2.)
23:43 25 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Гостевые победы над ПСЖ, Юве, Баварией.) Эта команда достойна 3-го Кубка подряд!)
23:41 25 апреля
Я с рулетом на балконе
Ну и чО, и глорики не плакали, и судья им не помогал, все по-честному
23:40 25 апреля