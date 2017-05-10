"Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал Лиги чемпионов

"Реал" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов уступил на выезде "Атлетико" – 1:2. За счет победы в первой игре (3:0) команда Зинедина Зидана вышла в финал турнира, где сыграет с туринским "Ювентусом".

Уже к 16-й минуте "Атлетико" повел в счете со счетом 2:0 благодаря голам Ньигеса Сауля и Антуана Гризманна с пенальти. Хозяева продолжили давление на ворота Кейлора Наваса, однако все надежды подопечных Диего Симеоне разрушил Иско, который успел на добивание после удара Тони Крооса и отыграл один мяч.

Во втором тайме игроки "Атлетико" старались переломить ход игры (для победы им нужно было забивать три мяча), однако счет на табло остался без изменений.

Таким образом, "Реал" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса", который по сумме двух матчей оказался сильнее "Монако". Финал турнира пройдет 3 июня в Кардиффе. Стоит отметить, что "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов, ни одному клубу за всю историю турнира не удавалось защитить титул.

Лига чемпионов

Полуфинал

Ответный матч

"Атлетико" (Мадрид) – "Реал" (Мадрид) – 2:1 (2:1)

Голы: Сауль, 12 (1:0). Гризманн, 16 - с пенальти (2:0). Иско, 42 (2:1).

"Атлетико": Облак, Хименес (Партей, 57), Годин, Савич, Филипе Луис, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Феррейра-Карраско, Фернандо Торрес (Гамейро, 56), Гризманн.

"Реал": Навас, Данилу, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру (Васкес, 77), Кроос, Модрич, Иско (Мората, 88), Бензема (Асенсио, 76), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Данилу, 4. Савич, 6. Годин, 34. Серхио Рамос, 34. Габи, 37. Корреа, 85.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

10 мая. Мадрид. Стадион Vicente Calderon.

Первый матч: 0-3.

"СЭ" вел трансялцию матча "Атлетико" – "Реал"