"Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал Лиги чемпионов

"Реал" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов уступил на выезде "Атлетико" – 1:2. За счет победы в первой игре (3:0) команда Зинедина Зидана вышла в финал турнира, где сыграет с туринским "Ювентусом".
Уже к 16-й минуте "Атлетико" повел в счете со счетом 2:0 благодаря голам Ньигеса Сауля и Антуана Гризманна с пенальти. Хозяева продолжили давление на ворота Кейлора Наваса, однако все надежды подопечных Диего Симеоне разрушил Иско, который успел на добивание после удара Тони Крооса и отыграл один мяч.
Во втором тайме игроки "Атлетико" старались переломить ход игры (для победы им нужно было забивать три мяча), однако счет на табло остался без изменений.
Таким образом, "Реал" сыграет в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса", который по сумме двух матчей оказался сильнее "Монако". Финал турнира пройдет 3 июня в Кардиффе. Стоит отметить, что "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов, ни одному клубу за всю историю турнира не удавалось защитить титул.
Лига чемпионов
Полуфинал
Ответный матч
"Атлетико" (Мадрид) – "Реал" (Мадрид) – 2:1 (2:1)
Голы: Сауль, 12 (1:0). Гризманн, 16 - с пенальти (2:0). Иско, 42 (2:1).
"Атлетико": Облак, Хименес (Партей, 57), Годин, Савич, Филипе Луис, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Феррейра-Карраско, Фернандо Торрес (Гамейро, 56), Гризманн.
"Реал": Навас, Данилу, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру (Васкес, 77), Кроос, Модрич, Иско (Мората, 88), Бензема (Асенсио, 76), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Данилу, 4. Савич, 6. Годин, 34. Серхио Рамос, 34. Габи, 37. Корреа, 85.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
10 мая. Мадрид. Стадион Vicente Calderon.
Первый матч: 0-3.
Pablo_75
LVA1 Значит, я правильно заметил. По-моему, для этого галактического уровня он негоден уже.
00:19
LVA1
Pablo_75, не помню, чтобы оно вообще после этого полезные касания делал.
00:18
Pablo_75
Ещё вопрос к камрадам, которые смотрят футбол профессионально, глядя за каждым игроком - а у Атлетико Ф.Торрес вообще на поле есть? Гризманн всё время в кадр попадал, отходил назад, пытался что-то сотворить. Торрес, по-моему, играл изолированного форварда, до которого мяч не доходит, ну и ладно. В первые 15 минут, когда получалось всё, он отметился - заработал пенальти. А вот дальше - исчез просто...
00:14
Алый Дракон
Thomas_Boy_ Быстро механика потерли. Короче, на ЮТ-е все можно посмотреть. Но вообще советую смотреть все-таки в режиме реального времени. Чтобы потом детям рассказывать. 00:05... Меня тоже быстро "озадачили" )... Знаешь, я и так постоянно "в режиме реального времени" - никакого ютюба не хватит вместить )... Детям тоже с таким "онлайном" долго рассказывать придется )...
00:11
механик39
Thomas_Boy_______________Да ,на сайте не спортом занимаются ,а ЦЕНЗУРОЙ .
00:09
Thomas_Boy_
Быстро механика потерли. Короче, на ЮТ-е все можно посмотреть. Но вообще советую смотреть все-таки в режиме реального времени. Чтобы потом детям рассказывать.
00:05
Thomas_Boy_
Алый Дракон __________ Я ведь не ради надбавки. Душа радуется, когда видишь такие игры. Полный дворец! Улыбающиеся, счастливые лица! Как будто и впрямь сами посмотреть пришли.
00:04
Pablo_75
Zlon Атлетико (команда с дырой вместо полузащиты)..и так прыгнула выше головы ____________ Вообще как раз сегодня, несмотря на быстрые 2:0 и вроде бы шансы на спасение, было видно, насколько у Реала выше класс игроков. Как играл Иско... что вытворил Бензема на ленточке... Так что двойственное впечатление - с одной стороны, у Реала оборона может дрогнуть, как дрогнула в первые 15 минут, с другой стороны, по классу игроков, по потенциалу Реал несравнимо выше Атлетико, и результат, конечно, справедлив.
23:56 10 мая
вояка
До чуда не хватило всего ничего ....... не игра .... сказка!!! А что там будет в финале ..... сегодня это не знает никто; разве что старик хоттабыч, если соизволит посетить кардифф.
23:54 10 мая
Thomas_Boy_
Алый Дракон ___________ Там было бы комментов под 500, но возможность комментировать отключена. И это оскорбляет. Почему я не могу выказать искренний восторг, как это сделал Плющенко?
23:53 10 мая
Алый Дракон
По теме - Форца "Юве"! И еще - интрига, однако - Зизу против своего бывшего клуба, в котором он стал звездой )...
23:51 10 мая
Zlon
Атлетико (команда с дырой вместо полузащиты)..и так прыгнула выше головы
23:49 10 мая
NF
Pablo_75 ---------- Да, верно. Опечатка. Конечно, про шансы "Реала" речь)...
23:48 10 мая
oleg.bob
Досрочный финал... Думаю, играли две сильнейшие команды. Ювентусу в финале ничего не светит.
23:45 10 мая
30 лет за ЦСКА!
Очень жаль... Но "Ювентус" обязательно таких раскрутит "сливочным"!..
23:44 10 мая
Ж и в о й
Мечты сбываются! Спартак стал чемпионом спустя 16 лет! Теперь жду, когда Реал впервые в истории ЛЧ выиграет главный европейский трофей дважды подряд!
23:43 10 мая
Slim Taller
Атлетико,как минимум,не слабее Ювентуса.Играть с командой Симеоне тяжело всем.Реал хорошо держит удар,доказано многократно.
23:43 10 мая
Шалманист
РЕАЛИЩЕ!!!!! Суперфинал нас ждёт!
23:43 10 мая
Thomas_Boy_
Скукота. Гала-матч Ночной Лиги интереснее был. Там борьба характеров, много голов, красивые комбинации, 6 виртуозных шайб самого спортивного Владимир Владимировича, а тут... Тоска зеленая.
23:42 10 мая
Pablo_75
NF ________ Впрочем, по этому матчу видно, что шансы "Ювентуса" на победу ДАЛЕКО как не безоблачны... ______________ Шансы Реала не безоблачны. Барса забила им три, Атлетико за 15 минут мог забить три. Финал абсолютно непредсказуем.
23:42 10 мая
механик39
Такой футбол нам в РФПЛ даже присниться не может .
23:42 10 мая
NF
Нервы Зидану "Реал", конечно, за первые 20 минут второго матча истрепал больше, чем за все остальное время полуфинала. Правда, "Атлетико" за это же время сам себя загнал по полной, но был близок к надежде. Впрочем, по этому матчу видно, что шансы "Ювентуса" на победу ДАЛЕКО как не безоблачны...
23:39 10 мая