Президент "Славии" требует уволить Суркиса из УЕФА. Он считает, что киевскому "Динамо" помогают судьи

Председатель совета директоров "Славии" Ярослав Тврдик после ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (0:2 после 1:1) в Твиттере призвал УЕФА отправить в отставку вице-президента Григория Суркиса. Пражская команда не смогла выйти в следующий раунд отбора.

"Судьи грубо повлияли на оба матча. Вице-президент Григорий Суркис должен уйти в отставку, и УЕФА не должен удивляться тому, что фанаты правильные вещи скандировали в связи с его именем", - написал Тврдик.

Напомним, Григорий Суркис ранее был владельцем киевского "Динамо". После того, как он стал вице-президентом УЕФА, бизнесмен передал клуб в управление своему брату - Игорю Суркису.