Понтус Вернблум: "ЦСКА нужно драться на поле, хватит быть добренькими!"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум перед домашним матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что в предстоящей встрече армейцы должны "драться" на поле в борьбе за мяч и действовать более агрессивно. По словам шведского хавбека, игроки не могут позволить себе быть слишком приветливыми в противостоянии с любым соперником.

– Нам нужно драться на поле, быть более агрессивными, даже грязными – насколько это позволено правилами, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Вернблума. – Мы слишком добренькие в этой Лиге чемпионов, слишком приветливые. Так нельзя! У нас отличная команда, мы до сих пор способны пройти дальше, и покуда этот шанс есть, мы обязаны за него цепляться. Нужно выигрывать мячи, один за одним, и не только возле своей штрафной, а гораздо выше. Если ты отбираешь мяч на протяжении минуты, а потом теряешь за пять секунд, чего ты сможешь добиться? В любом случае, это вопрос только к нам, к футболистам, и мы сделаем все, чтобы поправить игру.

В первом матче "Байер" играл очень хорошо – пока мы позволяли ему так играть. В первые полчаса мы просто бегали за ними, но не могли забрать мяч на их половине. Все хорошие вещи с командой случаются, когда ты начинаешь быть агрессивным. Как только мы стали играть в отбор, сразу же сумели забить два гола. По правде сказать, 2:2 – отличный результат для нас, если учесть, как быстро мы пропустили дважды. Но во втором тайме мы могли забивать еще.

Первая встреча между соперниками, состоявшаяся в Леверкузене, завершилась вничью - 2:2. Ответный матч между ЦСКА и "Байером" пройдет в Москве. Начало встречи - в 20.00 по московскому времени.



