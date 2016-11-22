12:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Понтус Вернблум: "ЦСКА нужно драться на поле, хватит быть добренькими!"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум перед домашним матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что в предстоящей встрече армейцы должны "драться" на поле в борьбе за мяч и действовать более агрессивно. По словам шведского хавбека, игроки не могут позволить себе быть слишком приветливыми в противостоянии с любым соперником.

– Нам нужно драться на поле, быть более агрессивными, даже грязными – насколько это позволено правилами, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Вернблума. – Мы слишком добренькие в этой Лиге чемпионов, слишком приветливые. Так нельзя! У нас отличная команда, мы до сих пор способны пройти дальше, и покуда этот шанс есть, мы обязаны за него цепляться. Нужно выигрывать мячи, один за одним, и не только возле своей штрафной, а гораздо выше. Если ты отбираешь мяч на протяжении минуты, а потом теряешь за пять секунд, чего ты сможешь добиться? В любом случае, это вопрос только к нам, к футболистам, и мы сделаем все, чтобы поправить игру.

В первом матче "Байер" играл очень хорошо – пока мы позволяли ему так играть. В первые полчаса мы просто бегали за ними, но не могли забрать мяч на их половине. Все хорошие вещи с командой случаются, когда ты начинаешь быть агрессивным. Как только мы стали играть в отбор, сразу же сумели забить два гола. По правде сказать, 2:2 – отличный результат для нас, если учесть, как быстро мы пропустили дважды. Но во втором тайме мы могли забивать еще.

Первая встреча между соперниками, состоявшаяся в Леверкузене, завершилась вничью - 2:2. Ответный матч  между ЦСКА и "Байером" пройдет в Москве. Начало встречи - в 20.00 по московскому времени.

 

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/pontus-wernbloom-nam-nuzhno-dratsya-na-pole-khvatit-byt-dobrenkimi/

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КОММЕНТАРИИ (20)
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spetrov

Инквизитор 2013-9, "пецает" - это то, о чем я подумал? Очень смешно!

14:55

Инквизитор 2013-9

спетров. Ага... Пецает всех!)))) Особя Лёню и Игорька...)))

14:44

spetrov

pravda1979, еще бы два-три человечка. К тому же, как говорят знающие, он и в раздевалке играет заметную роль. Лидер команды, другими словами.

14:37

pravda1979

Армецам бы таких Вернблумов еще с десяточек, смотри тогда и Игорек проведет свой самый ожидаемый матч в Лиге Чемпионов.

14:35

pravda1979

Армецам бы таких Вернблумов еще с деяточек, смотри тогда и Игорек проведет свой самый ожидаемый матч в Лиге Чемпионов.

14:33

letmebetomorrow

цска не доюренькие - цска тряпки, и чемпоин в нашем тряпочном чемпионате

14:23

spetrov

Гаттузо зол!, ты хоть расскажи им про того человека, чья фамилия фигурирует в твоем нике. Может, и пробьется свет надежды в темные чуланы их голов. :)

14:21

spetrov

pushgun, ты вероятно думаешь, что футбол - это игра для плюшевых игрушек? Бедолага.

14:19

Инквизитор 2013-9

ravilius777 Характер у этого викинга позавидуют все звезды... Ждем красную сегодня)) /// Хрен ты угадал! Понтус сегодня получит ТРИ красных и СЕМЬ жёлтых карточек и ЦСКА победит!!!!)))

13:58

pushgun

Понтус пожалуйста не нужно драться. Ты заколебал своей умышленной грубостью и хамством на поле. Попробуй поиграть в футбол, а не соперников калечить. В каждом матче в котором ты играешь ты заслуживаешь по 2-3 желтых карточки, причем уже в первом тайме. Но. наши арбитры тебя жалеют все время. Будешь так играть в Европе удалят нафиг.

13:50

совва

ставлю на удаление в матче с байером)

13:40

blue-white!

звучит как угроза...)

13:36

spetrov

...Ну ладно у Grafin82 старческий маразм. 82, судя по всему, это возраст. :) Но ты-то! :) Ты уж не посерьезней к себе относись, не теряй в глазах здешних собеседников. :)

13:34

spetrov

Гаттузо зол!, почитаешь тебя иногда, вроде нормальный человек. Потом - бац! - опять какие-то детсадовские подколы. :) Тебе лет-то сколько, дружище? :)

13:32

Grafin82

Ну да.... ЦСКА пора прекратить употреблять Кокс, хотел сказать Пгнтус, но во время осекся.

13:30

ravilius777

Характер у этого викинга позавидуют все звезды... Ждем красную сегодня))

13:13

Гаттузо зол!

Похоже Понтусу, даже все убивающий Леонидий не страшен. А остальные наверное побежали за новыми памперсами в аптеку.....

12:42

zae1976

Не тянут наши команды уровень лиги чемпионов! О чем тут еще говорить, наш уровень кубок уефа!

12:36

devoted

Вернблум чуть ли не единственный человек в ЦСКА, готовый к игре в лч.

12:25

spetrov

Все так, Понтус. Все так.

12:24

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ