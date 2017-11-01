Неймар вышел на третье место среди бразильских бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Неймар забил гол в ворота "Андерлехта" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (5:0). Тем самым бразилец довел свой бомбардирский счет в этом турнире до 25. В составе парижан он забил 4 мяча, за "Барселону" - 21.

Тем самым Неймар вышел на третье место в списке бразильских бомбардиров Лиги чемпионов, догнав Жардела и Джоване Элбера. Выше него - Ривалдо (27 мячей) и Кака (30). Ближайщий преследователь из действующих футболистов - форвард "Спартака" Луиз Адриану, на счету которого 21 гол.