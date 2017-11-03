Наши в еврокубках. ЦСКА обошел "Спартак" в списке миллионеров

По итогам матчей 4-х туров в Лиге чемпионов и Лиге Европы "Спартак" (гостевое поражение 1:2 от "Севильи") и "Локомотив" (1:2 от "Шерифа" на своем поле) в этот раз не принесли очков в общероссийский рейтинг. Тем не менее, три зачетных балла, набранных ЦСКА (гостевая победа 2:1 над "Базелем") и "Зенитом" (1:1 в гостях с "Русенборгом"), позволили увеличить наш коэффициент. Так что мы по-прежнему идем не хуже французов и португальцев. Но догнать и перегнать Францию в этом сезоне нам не удастся – слишком велико отставание.

Однако в любом случае позиция, занимаемая нами в рейтинге УЕФА, позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. В сезоне-2019/20 мы сможем, как и следующим летом, заявить в групповой турнир Лиги чемпионов чемпиона России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового.

Тем временем ЦСКА благодаря победе над "Базелем" добавил в свою копилку еще полтора миллиона евро премиальных и обошел по этому показателю "Спартак", возглавив список миллионеров. (Александр БОБРОВ)

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ НАШИ КЛУБЫ

Клуб Турнир Сумма 1. ЦСКА Лига чемпионов 15,70 2. Спартак Лига чемпионов 15,20 3. Зенит Лига Европы 4,035 4. Локомотив Лига Европы 3,20 5. Краснодар Лига Европы 0,48

* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.

СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. ЦСКА Лига чемпионов 8 4 12 2. Зенит Лига Европы 9 0 9 3. Спартак Лига чемпионов 4 4 8 4. Локомотив Лига Европы 4 0 4 5. Краснодар Лига Европы 3 0 3 Всего: 36 очков, 5 команд, коэффициент 7,200.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)

Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Очки Сумма Клубы ...5. Франция 8,500 10,916 11,083 14,416 7,000 42 51,915 6 (5) 6. РОССИЯ 10,416 9,666 11,500 9,200 7,200 36 47,982 5 (4) 7. Португалия 9,916 9,083 10,500 8,083 5,666 34 43,248 6 (5)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.