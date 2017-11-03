01:15 | Футбол — Лига чемпионов

Наши в еврокубках. ЦСКА обошел "Спартак" в списке миллионеров

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По итогам матчей 4-х туров в Лиге чемпионов и Лиге Европы "Спартак" (гостевое поражение 1:2 от "Севильи") и "Локомотив" (1:2 от "Шерифа" на своем поле) в этот раз не принесли очков в общероссийский рейтинг. Тем не менее, три зачетных балла, набранных ЦСКА (гостевая победа 2:1 над "Базелем") и "Зенитом" (1:1 в гостях с "Русенборгом"), позволили увеличить наш коэффициент. Так что мы по-прежнему идем не хуже французов и португальцев. Но догнать и перегнать Францию в этом сезоне нам не удастся – слишком велико отставание.

Однако в любом случае позиция, занимаемая нами в рейтинге УЕФА, позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. В сезоне-2019/20 мы сможем, как и следующим летом, заявить в групповой турнир Лиги чемпионов чемпиона России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового.

Тем временем ЦСКА благодаря победе над "Базелем" добавил в свою копилку еще полтора миллиона евро премиальных и обошел по этому показателю "Спартак", возглавив список миллионеров. (Александр БОБРОВ)

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ НАШИ КЛУБЫ

Клуб

Турнир

Сумма

1. ЦСКА

Лига чемпионов

15,70

2. Спартак

Лига чемпионов

15,20

3. Зенит

Лига Европы

4,035

4. Локомотив

Лига Европы

3,20

5. Краснодар

Лига Европы

0,48

* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.

СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. ЦСКА

Лига чемпионов

8

4

12

2. Зенит

Лига Европы

9

0

9

3. Спартак

Лига чемпионов

4

4

8

4. Локомотив

Лига Европы

4

0

4

5. Краснодар

Лига Европы

3

0

3

Всего: 36 очков, 5 команд, коэффициент 7,200.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)

Страна

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Очки

Сумма

Клубы

...5. Франция

8,500

10,916

11,083

14,416

7,000

42

51,915

6 (5)

6. РОССИЯ

10,416

9,666

11,500

9,200

7,200

36

47,982

5 (4)

7. Португалия

9,916

9,083

10,500

8,083

5,666

34

43,248

6 (5)

* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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smeroleg

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

02:06

Дядька

6-е место России это объективный максимум. У нас нет пока команд уровня ПСЖ или Бавариии и в ближайшее время не предвидится. А про Испанию, Англию и Италию даже заикаться не стоит, для нас это вообще космос.

02:03

Pleafant

Вот за эту разницу в 10 лямов между первыми двумя и остальными и бьются лидеры РФПЛ.

01:47

asc0002

Хороший турнир Лига Европы, много денег приносит. Краснодар, наверное, вообще в минус ушел на перелетах и гостиницах).

01:24