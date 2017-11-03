Наши в еврокубках. ЦСКА обошел "Спартак" в списке миллионеров

По итогам матчей 4-х туров в Лиге чемпионов и Лиге Европы "Спартак" (гостевое поражение 1:2 от "Севильи") и "Локомотив" (1:2 от "Шерифа" на своем поле) в этот раз не принесли очков в общероссийский рейтинг. Тем не менее, три зачетных балла, набранных ЦСКА (гостевая победа 2:1 над "Базелем") и "Зенитом" (1:1 в гостях с "Русенборгом"), позволили увеличить наш коэффициент. Так что мы по-прежнему идем не хуже французов и португальцев. Но догнать и перегнать Францию в этом сезоне нам не удастся – слишком велико отставание.
Однако в любом случае позиция, занимаемая нами в рейтинге УЕФА, позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов. В сезоне-2019/20 мы сможем, как и следующим летом, заявить в групповой турнир Лиги чемпионов чемпиона России и серебряного призера, а в 3-й отборочный раунд – бронзового.
Тем временем ЦСКА благодаря победе над "Базелем" добавил в свою копилку еще полтора миллиона евро премиальных и обошел по этому показателю "Спартак", возглавив список миллионеров. (Александр БОБРОВ)
СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ НАШИ КЛУБЫ
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма
|
1. ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
15,70
|
2. Спартак
|
Лига чемпионов
|
15,20
|
3. Зенит
|
Лига Европы
|
4,035
|
4. Локомотив
|
Лига Европы
|
3,20
|
5. Краснодар
|
Лига Европы
|
0,48
* В миллионах евро. Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав.
СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
8
|
4
|
12
|
2. Зенит
|
Лига Европы
|
9
|
0
|
9
|
3. Спартак
|
Лига чемпионов
|
4
|
4
|
8
|
4. Локомотив
|
Лига Европы
|
4
|
0
|
4
|
5. Краснодар
|
Лига Европы
|
3
|
0
|
3
|
Всего: 36 очков, 5 команд, коэффициент 7,200.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)
|
Страна
|
13/14
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
...5. Франция
|
8,500
|
10,916
|
11,083
|
14,416
|
7,000
|
42
|
51,915
|
6 (5)
|
6. РОССИЯ
|
10,416
|
9,666
|
11,500
|
9,200
|
7,200
|
36
|
47,982
|
5 (4)
|
7. Португалия
|
9,916
|
9,083
|
10,500
|
8,083
|
5,666
|
34
|
43,248
|
6 (5)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2019/20.
smeroleg
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
02:06
Дядька
6-е место России это объективный максимум. У нас нет пока команд уровня ПСЖ или Бавариии и в ближайшее время не предвидится. А про Испанию, Англию и Италию даже заикаться не стоит, для нас это вообще космос.
02:03
Pleafant
Вот за эту разницу в 10 лямов между первыми двумя и остальными и бьются лидеры РФПЛ.
01:47
asc0002
Хороший турнир Лига Европы, много денег приносит. Краснодар, наверное, вообще в минус ушел на перелетах и гостиницах).
01:24