Начо: "Реал" не может думать о том, каким бы был с Роналду"

Защитник "Реала" Начо считает бессмысленным сожалеть о том, что команда потеряла Криштиану Роналду, который ушел летом в "Ювентус". Об этом он сказал после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1) – это третья игра кряду, в которой "Реал" не забил.

– Криштиану решил покинуть Мадрид, – цитирует Daily Mail Начо. – Мы, игроки, ничего не можем с этим поделать. Это было его решение. Мы можем только уважать его и благодарить за то, что он сделал для нас. Но мы не можем жить прошлым и думать, какой бы команда была с ним.