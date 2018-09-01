Может ли ЦСКА сыграть с "Реалом" в "Лужниках"? Отвечает Бабаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев​ в интервью "СЭ" подвел итоги летней трансферной кампании клуба. По его словам, качество проделанной работы покажет только время.

– Последний вопрос. Есть вероятность, что в Лиге чемпионов ЦСКА примет "Реал" не на "ВЭБ-Арене", а в "Лужниках"?

– Мы прорабатываем этот вопрос. К сожалению, там есть ряд регламентных ограничений. В группе нельзя один матч проводить на одном стадионе, а два других – на другом. Эта идея к нам пришла достаточно давно, еще до жеребьевки. Теперь она стала еще более актуальной. Но пока ничего конкретного сказать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)