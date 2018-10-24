"Монако" и "Брюгге" сыграли вничью, Головин отдал голевой пас

"Монако" и "Брюгге" сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Голом в составе монегасков отметился полузащитник Мусса Силла, у бельгийского клуба отличился форвард Мораэс Уэсли.

Российский хавбек "Монако" Александр Головин провел на поле 90 минут и отметился результативной передачей.

Лига чемпионов

Группа A

"Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция) - 1:1 (1:1)

Голы: Силла, 31 (0:1). Уэсли, 39 (1:1).

"Брюгге": Летица, Пулен, Мехеле, Денсвил, Влитинк (Клинтон Мата, 83), Накамба, Вормер, Ванакен, Деннис (Диатта, 90), Уэсли, Резаеи (Опенда, 79).

"Монако": Бадиашиле, Раджи, Глик, Жемерсон, Сидибе (Хенрикс, 64), Аит Беннассер, Тилеманс, Шадли, Силла, Йоветич (Диоп, 12. Аолу, 73), Головин.

Предупреждения: Сидибе, 43. Жемерсон, 57. Накамба, 64. Уэсли, 85. Деннис, 89. Тилеманс, 90+2.

Судья: Оливер (Англия).

24 октября. Брюгге. Стадион Ян Брейдел.

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