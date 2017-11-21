Молодежка "Спартака" забила пять безответных мячей "Марибору"

"Спартак" на своем поле разгромил "Марибор" (5:0) в 5-м туре группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Дублями в составе красно-белых отметились Максим Калачевский и Александр Руденко. Еще один мяч в ворота словенцев забил Илья Мазуров.

После пяти туров "Спартак" занимает второе место в группе, набрав 8 очков. Первую строчку в группе E занимает "Ливерпуль" (9 очков, 4 матча). "Севилья" располагается на третьей позиции (5, 4), на четвертой - "Марибор" (3)

Основные составы "Спартака" и "Марибора" сыграют сегодня вечером на "Открытие Арене". Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Юношеская лига УЕФА

Путь Лиги чемпионов

Группа A

5-й тур

"Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) - 5:0 (2:0)

Голы: Калачевский, 32 (1:0). Калачевский, 39 (2:0). Руденко, 48 (3:0). Мазуров, 72 (4:0). Руденко, 76 (5:0).

21 ноября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".