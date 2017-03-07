Молодежка ЦСКА проиграла "Бенфике" в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА

В матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле уступил "Бенфике" – 0:2. Отметим, что первый гол в ворота армейцев был забит в результате ошибки голкипера Павла Овчинникова, а второй защитник красно-синих Кирилл Леонов забил в свои ворота. Португальский клуб вышел в полуфинал турнира. Его следующий соперник будет определен позднее в результате жеребьевки.
Юношеская лига УЕФА
1/4 финала
ЦСКА (Россия) – "Бенфика" (Португалия) – 0:2 (0:1)
Голы: Диогу Гонсалвеш, 16 (0:1). Леонов, 47 - в свои ворота (0:2).
ЦСКА: Овчинников, Хосонов, Алибеков, Леонов, Маклаков, Олейников, Кучаев, Гордюшенко (Пухов, 50), Тикнизян, Жамалетдинов, Чалов.
"Бенфика": Дуарте, Бута, Педру Алвару, Рубен Диаш, Мангаш, Жоау Фелиш (Мендеш, 85), Флорентину, Фернандеш, Диогу Гонсалвеш, Тавареш (Джу, 90+3), Жозе Гомиш.
Предупреждения: Кучаев, 40. Диогу Гонсалвеш, 52. Жозе Гомиш, 78. Тикнизян, 82. Алибеков, 87.
Судья: Агаев (Азербайджан).
7 марта. Москва. Стадион "Октябрь".
Kadym
А кто то еще из Российских молодежных клубов так далеко забирался? а то тут прет от завести некоторых.
18:18
30 лет за ЦСКА!
riper- Вот насчёт техники не надо, с ней у наших порядок, а вот мозгов в сегодняшнем матче было по нулям, имхо.
18:16
30 лет за ЦСКА!
nnrer- Забей, не корми этого тухлого тролля.
18:14
riper
Досадно что это поражение неизбежное, как исполнение какого-то закона физики. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но мы всегда отстаём в технике обращения с мячом. В скорости, точности и даже красоте. А ведь это и есть ИГРА. Даже и не поймёшь, от природы это или дурного обучения?
18:10
nnrer
Айртон ты бы рот свой закрыл проститутка сранная
18:06
Komendant1
Небо и земля.
18:02
Айртон
Ну как и прогнозировал утром - лёгкая прогулка для Бенфики.)) Папа всё знал заранее.))
17:55
Тот самый Зануда
Жаль.Жеребята очень неплохо смотрелись.
17:54