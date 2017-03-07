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Молодежка ЦСКА проиграла "Бенфике" в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА

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В матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле уступил "Бенфике" – 0:2. Отметим, что первый гол в ворота армейцев был забит в результате ошибки голкипера Павла Овчинникова, а второй защитник красно-синих Кирилл Леонов забил в свои ворота. Португальский клуб вышел в полуфинал турнира. Его следующий соперник будет определен позднее в результате жеребьевки.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала

ЦСКА (Россия) – "Бенфика" (Португалия) – 0:2 (0:1)

Голы: Диогу Гонсалвеш, 16 (0:1). Леонов, 47 - в свои ворота (0:2).

ЦСКА: Овчинников, Хосонов, Алибеков, Леонов, Маклаков, Олейников, Кучаев, Гордюшенко (Пухов, 50), Тикнизян, Жамалетдинов, Чалов.

"Бенфика": Дуарте, Бута, Педру Алвару, Рубен Диаш, Мангаш, Жоау Фелиш (Мендеш, 85), Флорентину, Фернандеш, Диогу Гонсалвеш, Тавареш (Джу, 90+3), Жозе Гомиш.

Предупреждения: Кучаев, 40. Диогу Гонсалвеш, 52. Жозе Гомиш, 78. Тикнизян, 82. Алибеков, 87.

Судья: Агаев (Азербайджан).

7 марта. Москва. Стадион "Октябрь".

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Kadym

А кто то еще из Российских молодежных клубов так далеко забирался? а то тут прет от завести некоторых.

18:18

30 лет за ЦСКА!

riper- Вот насчёт техники не надо, с ней у наших порядок, а вот мозгов в сегодняшнем матче было по нулям, имхо.

18:16

30 лет за ЦСКА!

nnrer- Забей, не корми этого тухлого тролля.

18:14

riper

Досадно что это поражение неизбежное, как исполнение какого-то закона физики. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но мы всегда отстаём в технике обращения с мячом. В скорости, точности и даже красоте. А ведь это и есть ИГРА. Даже и не поймёшь, от природы это или дурного обучения?

18:10

nnrer

Айртон ты бы рот свой закрыл проститутка сранная

18:06

Komendant1

Небо и земля.

18:02

Айртон

Ну как и прогнозировал утром - лёгкая прогулка для Бенфики.)) Папа всё знал заранее.))

17:55

Тот самый Зануда

Жаль.Жеребята очень неплохо смотрелись.

17:54

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