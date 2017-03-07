Молодежка ЦСКА проиграла "Бенфике" в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА

В матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле уступил "Бенфике" – 0:2. Отметим, что первый гол в ворота армейцев был забит в результате ошибки голкипера Павла Овчинникова, а второй защитник красно-синих Кирилл Леонов забил в свои ворота. Португальский клуб вышел в полуфинал турнира. Его следующий соперник будет определен позднее в результате жеребьевки.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала

ЦСКА (Россия) – "Бенфика" (Португалия) – 0:2 (0:1)

Голы: Диогу Гонсалвеш, 16 (0:1). Леонов, 47 - в свои ворота (0:2).

ЦСКА: Овчинников, Хосонов, Алибеков, Леонов, Маклаков, Олейников, Кучаев, Гордюшенко (Пухов, 50), Тикнизян, Жамалетдинов, Чалов.

"Бенфика": Дуарте, Бута, Педру Алвару, Рубен Диаш, Мангаш, Жоау Фелиш (Мендеш, 85), Флорентину, Фернандеш, Диогу Гонсалвеш, Тавареш (Джу, 90+3), Жозе Гомиш.

Предупреждения: Кучаев, 40. Диогу Гонсалвеш, 52. Жозе Гомиш, 78. Тикнизян, 82. Алибеков, 87.

Судья: Агаев (Азербайджан).

7 марта. Москва. Стадион "Октябрь".

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика"