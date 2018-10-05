Месси - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, оформивший дубль в матче с "Тоттенхэмом" (4:2), признан болельщиками лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА.

В голосовании аргентинец обошел нападающих Пауло Дибалу ("Ювентус"), Эдина Джеко ("Рома") и Неймара ("ПСЖ"). Все они забили по три мяча во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

​