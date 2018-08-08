Маурисиу: "Никакой агрессии по отношению к спартаковским болельщикам не будет"

Полузащитник ПАОК Маурисиу, выступавший ранее за "Зенит" и "Ахмат", в интервью "СЭ" отметил, что не ждет от греческих болельщиков агрессии по отношению к фанатам "Спартака". В Салониках сегодня пройдет первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между этими командами.

– "Спартак" призвал болельщиков не ехать в Салоники из-за санкций со стороны УЕФА. Если приедут, фанаты ПАОК их жестко встретят?

– Считаю, что нет. Это все-таки футбольный матч. Фанаты же приходят на стадион не для того, чтобы создавать себе проблемы. По крайне мере, я вижу наших болельщиков такими. Они приходят, чтобы посмотреть хороший футбол, поддержать команду, помочь игрокам, вдохновлять их. Никакой агрессии по отношению к спартаковским болельщикам не будет.

– В Греции самые сумасшедшие фанаты?

– Не знаю, самые ли сумасшедшие, но они реально помогают команде. В сложные моменты заряжают игроков энергией. Я бы сказал, не сумасшедшие, а очень горячие. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)