Массимо Каррера: "Прошу болельщиков не повторять то, что было в Мариборе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что команде очень нужна поддержка болельщиков. Он также попросил фанатов не повторять то, что случилось в Мариборе на матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против одноименной команды.

Напомним, во время встречи "Марибор" – "Спартак" на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина. В результате УЕФА запретил продажу билетов для болельщиков московской команды на гостевой сектор на следующую выездную игру Лиги чемпионов против "Севильи", которая состоится 1 ноября. Клуб также оштрафован на 60 тысяч евро.

– Я хочу сказать болельщикам, что нам нужна их поддержка, – сказал Каррера. – И прошу не повторять их то, что было в Мариборе, потому что тогда мы рискуем их лишиться.

Решение УЕФА: Болельщиков "Спартака" не пустят на гостевой матч с "Севильей"