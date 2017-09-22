Болельщикам "Спартака" запретили посещение гостевого матча с "Севильей". Фото REUTERS

УЕФА на своем официальном сайте вынесла решение по итогам матча группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак" (1:1).

За бросание посторонних предметов и файеров на поле красно-белые оштрафованы на 60 тысяч евро. Также УЕФА запретила продажу билетов для болельщиков "Спартака" на гостевой сектор на следующую гостевую игру турнира против "Севильи". Встреча состоится 1 ноября.

Напомним, что во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.