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16:40 | Футбол — Лига чемпионов

Решение УЕФА: болельщиков "Спартака" не пустят на гостевой матч с "Севильей"

Болельщикам "Спартака" запретили посещение гостевого матча с "Севильей". Фото REUTERS
Болельщикам "Спартака" запретили посещение гостевого матча с "Севильей". Фото REUTERS
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УЕФА на своем официальном сайте вынесла решение по итогам матча группового турнира Лиги чемпионов "Марибор""Спартак" (1:1).

За бросание посторонних предметов и файеров на поле красно-белые оштрафованы на 60 тысяч евро. Также УЕФА запретила продажу билетов для болельщиков "Спартака" на гостевой сектор на следующую гостевую игру турнира против "Севильи". Встреча состоится 1 ноября.

Напомним, что во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

Что так мягко? Надо было это зверье вообще без футбола оставить, на все матчи.

16:47

СЕРЖАНТ76

А что по поводу болельщиков "Кельна" слышно?

16:46