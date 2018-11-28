Массимилиано Аллегри: "Валенсия" доказала, что находится в хорошей форме"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов над "Валенсией" отметил, что его команда должна была играть лучше. Он также добавил, что соперник находится в хорошей форме.

- "Валенсия" доказала, что находится в хорошей форме, имеет лучшую защиту в ла лиге, и то, что забить им не так легко, - приводит Football Italia слова Аллегри. - Они атаковали вчетвером, защищались вшестером, поэтому мы изо всех сил пытались взломать их оборону. Во втором тайме мы были более организованными и агрессивными и смогли забить.

Мы должны были быть более резкими для второго гола. Мы играли хорошо, но должны были играть еще лучше, как только мы получали мяч в атаке и шли прямо к воротам. Сегодня нам это удавалось не так хорошо, как в других случаях.

"Ювентус" занимает 1-е место в группе H, имея в активе 12 очков после пяти туров. "Валенсия" идет на 3-м месте, набрав 5 очков.

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