Массимилиано Аллегри: "Теперь "Ювентус" уважают все в Европе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (3:0) отметил, что ответная встреча будет совсем иной. Специалист подчеркнул, что его команда по-прежнему находится в процессе роста.

– Мы должны осознать, что проделали невероятную работу, показали хороший и техничный футбол, сыграли здорово во всех линиях, – сказал для Mediaset Premium Аллегри. – "Ювентус" сделал первый шаг в полуфинал, но во втором матче многое будет по-другому. Не буду оценивать шансы команд. Скажу лишь, что в Каталонии мы в любом случае постараемся забить хозяевам поля.

Я – мечтатель, но прагматик и реалист. "Ювентус" находится в процессе роста, и я доволен работой ребят. Мы сделали несколько заметных шагов за последние годы. Теперь "Ювентус" уважают все в Европе. Это – мое главное достижение за три года в клубе.