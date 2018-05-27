Марк Лоуренсон: "У Кариуса нет будущего в "Ливерпуле"

Бывший защитник "Ливерпуля" Марк Лоуренсон считает, что у вратаря "красных" Лориса Кариуса нет будущего в команде. Голкипер допустил две ошибки в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3), что привело к двум пропущенным мячам.

– Мне жаль Кариуса, потому что он совершенно разбит, – цитирует ВВС Лоуренсона. – Я не вижу у него будущего в "Ливерпуле". Кариус пережил ужасный вечер. Было ужасно смотреть, как он остался один в своей штрафной после матча. Игроки "Реала" первыми пошли его утешать, потом подошел член тренерского штаба "Ливерпуля". Думаю, что игроки "красных" его тоже поддержали, хотя сложно найти слова для этого. Но даже если Клопп публично его поддержит, понятно, что Кариус недостаточно хорош для "Ливерпуля". Нужен другой основной вратарь, который поможет выиграть трофеи. Кариус всегда играет так, словно вот-вот совершит ошибку.