Мариу Фернандес: "В защите сыграли с "Бенфикой" выше всяких похвал"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес назвал заслуженной победу над "Бенфикой" (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игрок обороны армейцев признался, что удивлен неудачному выступлению португальской команды в турнире - в пяти матчах "орлы" не набрали ни одного очка при разности забитых и пропущенных мячей 1-12.

- Конечно, было тяжело играть, - цитирует официальный сайт ЦСКА Фернандеса. - У "Бенфики" хорошая команда, хотя в этом розыгрыше Лиги чемпионов у них не все идет гладко. Наша команда провела достойный матч и заслуженно победила.

- Было мнение, что "Бенфика" будет напоминать раненого зверя, потому что у них ноль очков. Принимали ли это во внимание?

- Без сомнений, "Бенфика" – классная команда с сильными традициями и хорошими футболистами. Никто не ожидал от них таких результатов. Отдавали себе отчёт, что они выйдут на поле, горя желанием взять очки. Но наша команда тоже не слабая. Нам нужна была победа. Как уже сказал, мы заслуженно победили.

- Вы были очень активны, часто подключались вперед, приняли участие во втором голе. Какая была у вас установка на игру?

- Тренер всегда просит подключаться в атаку, разыгрывать мячи, использовать свой атакующий потенциал. У нас впереди играли Понтус и Витинью, а я должен был оказывать им поддержку. В перерыве тренер попросил делать кроссы на дальнюю штангу, что я и сделал в эпизоде с голом. Витинью получил мяч и пробил по воротам.

- Вы очень хвалили Жонаса, с которым вместе выиграли в Бразилии чемпионат штата в 2010 году. Сегодня он не забил…

- В оборонительном плане мы не дали ему ничего сделать, как и в первом матче с "Бенфикой". Мы не дали ему пространства. Команда в защите сыграла выше всяких похвал.

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