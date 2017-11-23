00:55 | Футбол — Лига чемпионов

Крупная победа ЦСКА над "МЮ" - надежный путь в 1/8 финала Лиги чемпионов

ЦСКА Георгия ЩЕННИКОВА (слева) набрал 9 очков. Но чтобы опередить не только "Бенфику" в группе, армейцам нужна крупная победа на "Олд Траффорд". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
ЦСКА Георгия ЩЕННИКОВА (слева) набрал 9 очков. Но чтобы опередить не только "Бенфику" в группе, армейцам нужна крупная победа на "Олд Траффорд". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Приводим расклады в группе A Лиги чемпионов перед 6-м, заключительным туром

Во вторник, 5 декабря, сыграют: Бенфика – Базель, Манчестер Юнайтед – ЦСКА.​

Обыграв на своем поле "Бенфику" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0), ЦСКА гарантировал себе первое за пять лет попадание в еврокубковую весну. Однако гостевое поражение "Манчестер Юнайтед" от "Базеля" (0:1) сохранило армейцам лишь небольшие шансы на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ЦСКА выйдет из группы и останется в ЛЧ, если:

– победит в гостях "Манчестер Юнайтед", а "Базель" не выиграет у "Бенфики";

– победит "Манчестер Юнайтед" с разностью в три и более гола, а "Базель" обыграет "Бенфику". В этом случае у трех лидеров будет по 12 очков из группы выйдут команды, имеющие лучшую разность мячей в матчах между собой. На данный момент у "МЮ" разность 7-2, у "Базеля" – 4-5 (и не изменится), у ЦСКА – 3-7;

– сыграет вничью с "Манчестер Юнайтед", а "Базель" проиграет "Бенфике".

 

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Юнайтед

5

4

0

1

10-2

12

2. Базель

5

3

0

2

9-5

9

3. ЦСКА

5

3

0

2

7-8

9

4. Бенфика

5

0

0

5

1-12

0
3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Главпивстрой

МЮ специально слил Базелю, чтобы не вышел российский клуб, т.к. муринью - пидарас и русофоб.

01:29

Neuturungal

ЦСКА проиграет МЮ без шансов. Как и в первом матче. Возможно счет крупным не будет - Моуринью прагматик. Но он не для того сливал сегодня Базелю, чтобы пустить российский клуб в ПО ЛЧ.

01:14

Фуля

А с кем выигрывать то? Натхо и Вернблюма не будет. С Головиным нулевым что-ли? ----- Фуля, главный народный эксперт.

01:04