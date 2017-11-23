Крупная победа ЦСКА над "МЮ" - надежный путь в 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 5 декабря, сыграют: Бенфика – Базель, Манчестер Юнайтед – ЦСКА.
Обыграв на своем поле "Бенфику" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0), ЦСКА гарантировал себе первое за пять лет попадание в еврокубковую весну. Однако гостевое поражение "Манчестер Юнайтед" от "Базеля" (0:1) сохранило армейцам лишь небольшие шансы на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов.
ЦСКА выйдет из группы и останется в ЛЧ, если:
– победит в гостях "Манчестер Юнайтед", а "Базель" не выиграет у "Бенфики";
– победит "Манчестер Юнайтед" с разностью в три и более гола, а "Базель" обыграет "Бенфику". В этом случае у трех лидеров будет по 12 очков из группы выйдут команды, имеющие лучшую разность мячей в матчах между собой. На данный момент у "МЮ" разность 7-2, у "Базеля" – 4-5 (и не изменится), у ЦСКА – 3-7;
– сыграет вничью с "Манчестер Юнайтед", а "Базель" проиграет "Бенфике".
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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5
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4
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0
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1
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10-2
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12
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2. Базель
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5
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3
|
0
|
2
|
9-5
|
9
|
3. ЦСКА
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5
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3
|
0
|
2
|
7-8
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9
|
4. Бенфика
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5
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0
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0
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5
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1-12
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0
Главпивстрой
МЮ специально слил Базелю, чтобы не вышел российский клуб, т.к. муринью - пидарас и русофоб.
01:29
Neuturungal
ЦСКА проиграет МЮ без шансов. Как и в первом матче. Возможно счет крупным не будет - Моуринью прагматик. Но он не для того сливал сегодня Базелю, чтобы пустить российский клуб в ПО ЛЧ.
01:14
Фуля
А с кем выигрывать то? Натхо и Вернблюма не будет. С Головиным нулевым что-ли? ----- Фуля, главный народный эксперт.
01:04