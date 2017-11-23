Крупная победа ЦСКА над "МЮ" - надежный путь в 1/8 финала Лиги чемпионов

ЦСКА Георгия ЩЕННИКОВА (слева) набрал 9 очков. Но чтобы опередить не только "Бенфику" в группе, армейцам нужна крупная победа на "Олд Траффорд". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Лиги чемпионов перед 6-м, заключительным туром Приводим расклады в группе Aперед 6-м, заключительным туром

Во вторник, 5 декабря, сыграют: Бенфика – Базель, Манчестер Юнайтед – ЦСКА.​

Обыграв на своем поле "Бенфику" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0), ЦСКА гарантировал себе первое за пять лет попадание в еврокубковую весну. Однако гостевое поражение "Манчестер Юнайтед" от "Базеля" (0:1) сохранило армейцам лишь небольшие шансы на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ЦСКА выйдет из группы и останется в ЛЧ, если:

– победит в гостях "Манчестер Юнайтед", а "Базель" не выиграет у "Бенфики";

– победит "Манчестер Юнайтед" с разностью в три и более гола, а "Базель" обыграет "Бенфику". В этом случае у трех лидеров будет по 12 очков из группы выйдут команды, имеющие лучшую разность мячей в матчах между собой. На данный момент у "МЮ" разность 7-2, у "Базеля" – 4-5 (и не изменится), у ЦСКА – 3-7;

– сыграет вничью с "Манчестер Юнайтед", а "Базель" проиграет "Бенфике".