Маринос Узунидис: "АЕК хорошо играл в матче с "Баварией"

Главный тренер АЕК Маринос Узунидис - о матче с "Баварией" (0:2) в Лиге чемпионов.

- Моя команда играла хорошо. Мы хотели прижать соперника с тем, чтобы у нас появилось пространство, - цитирует тренера официальный сайт "Баварии". - Мы не хотели играть только от обороны, поскольку в случае нашей потери мяча, соперник такого уровня сразу создаст момент. Конечно, мы могли создать "Баварии" больше проблем. Но я считаю, что общая картина в целом была в порядке. Первый гол мы пропустили слишком просто, но я удовлетворен игрой.

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