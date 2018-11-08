10:29 | Футбол — Лига чемпионов

Маринос Узунидис: "АЕК хорошо играл в матче с "Баварией"

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Главный тренер АЕК  Маринос Узунидис - о матче с "Баварией" (0:2) в Лиге чемпионов.

- Моя команда играла хорошо. Мы хотели прижать соперника с тем, чтобы у нас появилось пространство, - цитирует тренера официальный сайт "Баварии". - Мы не хотели играть только от обороны, поскольку в случае нашей потери мяча, соперник такого уровня сразу создаст момент. Конечно, мы могли создать "Баварии" больше проблем. Но я считаю, что общая картина в целом была в порядке. Первый гол мы пропустили слишком просто, но я удовлетворен игрой.

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Бавария - АЕК

 

 

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