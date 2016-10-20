17:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марек Хамшик: "Игроки "Наполи" в матче с "Бешикташем" оставили на поле свои души"

0
0
0

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бешикташа" (2:3) подчеркнул, что игроки команды оставили на поле все свои силы. По словам 29-летнего словака, хозяевам не хватило времени для третьего гола.

– Мы оставили на поле все свои силы, – приводит Football Italia слова Хамшика. – Я бы даже сказал, что там остались наши души, потому что все игроки команды были очень сильно измотаны. Однако этого для победы оказалось недостаточно. Нам дважды удавалось сравнять счет, а на 3-й гол просто не хватило времени.

Сейчас у команды не самый удачный период, соперники наказывают нас за каждую ошибку. Отсутствие результата не может доставить радость болельщикам, перед которыми я хочу извиниться. Однако ни в коем случае нельзя опускать рук, поэтому мы будем работать изо всех сил. Постараемся одержать победу в гостевой игре 9-го тура чемпионата Италии против "Кротоне".

0
0
0
Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США лишают Китай военной девственности...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ