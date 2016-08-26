Мануэль Нойер: "Не думаю, что кто-то из "Баварии" знаком с "Ростовом"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что с нетерпением ждет старта группового турнира Лиги чемпионов. Голкипер отметил, что хорошо знаком со всеми соперниками мюнхенцев по группе D, кроме "Ростова".
– Я в предвкушении двух матчей против "Атлетико", – приводит официальный сайт "Баварии" слова Нойера. – Это будет разогрев перед матчами плей-офф, в который мы хотим выйти с первого места.
"Ростов" – интересный жребий, не думаю, что кто-то из нас знаком с этой командой. ПСВ также не стоит ни в коем слечае недооценивать. В прошлом сезоне они почти выбили "Атлетико" из турнира. После двух матчей со счетом 0:0 уступили в серии пенальти.
Michl
utan. ЧЕ - это турнир сборных. Там поют гимн и целуют флаг. ЛЧ - это клубный турнир. Там целуют, максимум, эмблему клуба. Разницу не чувствуете? :)
12:51
utan
Michl, после ЧЕ претензии к сборной, футбольным структурам были, но в основе этих претензий лежит отсутствие желания, страсти, патриотизма. Может по этому, потому что за страну не рубились, и результат такой? Любят же болельщики, когда спортсмен целует флаг, эмблему клуба, поет гимн. Это от патриотизма, а без патриотизма никакой рубки за страну не будет. Первое необходимо для второго. В любом случае спасибо за мнение. Чем больше мнений, тем больше порождается выбора, а наличие выбора мало кого расстроит, наверное. :)
12:43
Michl
utan, я комментировал именно "рубиться за Россию". "Бавария" не рубится за Германию и "Реал" не защищает Короля, хоть и королевский клуб по названию. Это футбол, это клубы разигрывают призы и деньги, понимаете? И совершенно никому не приходит в голову защищать Родину. Кроме, почему-то, россиян.
12:34
utan
Michl, Они не рубятся, но почему-то единоборст выигрывают больше, пробегают больше. Может как раз поэтому у них лучше выходит? Наши говорят не стараются, "не умирают" на поле и их потом хаят. Не было желания, говорят. Определитесь что хотите от игроков. Что в Вашем понимании играть в футбол? Пасы отдавать? Так это наши защитники умеют. Между собой его катать на своей половине. А может скорость, прессинг, борьба за мяч, плотная игра с соперником, чтобы он не мог поднять головы и не было времени подумать? Какая игра в футбол лучше и больше походит на рубку?
12:23
Michl
А вот немцы их "Баварии" не рубятся за Германию, а играют в футбол. Может, поэтому лучше выходит?
12:17
utan
Я готов бесплатно поиграть за Ростов! Рубиться буду за команду, Россию, это могу обещать!
12:09
Kingdom Of Fan's Illusion
ntsg62 ////////// Ваш Спартак и этого не достоин,о чем говорить? ********* А при чем здесь «СПАРТАК»?
12:07
Michl
На самом деле, за ростовчан можно только порпдоваться. Во-первых, вливание от УЕФА в размере 30 миллионов евро за выход в групповой турнир. Во-вторых, целых три раза в город приедут для показательных тренировок серьезные европейские футбольные клубы, а это сборы с билетов, с рекламы, с трансляций. В-третьих, команду пригласят трижды съездить в Европу на показательные тренировки серьезных европейских клубов, опять же, реклама и доля в правах на трансляцию. Ну и покормят ребят качественной едой, безо всяких санкций :) В самом деле, хватит уже возить одних московских миллионеров, те только позорятся.
12:06
ValeraK
Усиления в Ростове никакого не будет! Кудряшов пропустит матч с Баварией. Придётся мне заявляться что ли...
11:42
ntsg62
Angeldust Давай без вот этих настроений - типа мы крутые, все вы нас узнаете. Да ,мы крутые!!! Пробились черт знает откуда,еще смеем вякать.Пусть готовятся к ростовским вечерам.А как получится или не получится,на КББ и футболистов не будем в обиде!!! И так нас,болельщиков и Россию порадовали,не так ли? От московских и пидерских пижонов уже мутит!!!Пишут ,что скоро Питер уйдет под воду,вследствие таяния льдов Арктики,обрадуйте,если неправда,а?
11:10
ntsg62
Ваш Спартак и этого не достоин,о чем говорить? А Нойер свое пропустит от Ростова ,надеюсь.
11:04
Kingdom Of Fan's Illusion
Ros ////////// вот насуют этому нойнеру. узнает. корчит из себя властелина вселенной ********* Кто насует? «Ростов»? Или «Атлетико»? Если ты о «Ростове», то еще посмотрим, кто кому насует.
10:54
Kingdom Of Fan's Illusion
Angeldust ////////// Давай без вот этих настроений - типа мы крутые, все вы нас узнаете. Ростов вышел в эту стадию именно потому что игроки себе такого не позволяли. ********* Я не увидел абсолютно никакого высокомерия в словах Мануэля Нойера, но в любом случае, он обязательно прислушается к твоим наставлениям, когда их прочтет )))))))))))))).
10:53
Kingdom Of Fan's Illusion
neznaika№1 ////////// Андерлехт с Аяксом тоже не слышали о Ростове. ********* Где «Бавария» и где «Андерлехт» с «Аяксом». Ты бы еще сравнил палец и очко.
10:51
Kingdom Of Fan's Illusion
ntsg62 ////////// Да ,правда,пока не пропустишь,и не запомнишь же...Не правда ли,Мануша??!! ********* Да, конечно! Мануэль Нойер обязательно ответит на твое сообщение, когда его прочтет ))))))))))))))))).
10:50
Kingdom Of Fan's Illusion
Igrok Igorek ////////// Закинут мяч за шиворот, когда опять пойдешь гулять из ворот - запомнишь "Ростов" на всю жизнь! ********* Возможно, и закинут мяч за шиворот, но далеко не факт. Скорее, не закинут, чем закинут.
10:50
Sandberg
Но эта победа не будет восприниматься большей неожиданностью, чем победа ЦСКА)
10:41
fell62
spetrov, зато Лёня уже штопает скафандр для очередных выходов в космос )))
10:41
spetrov
Возомнившие о себе невесть что болельщики Ростова готовы уже в этом году победить в Лиге. :)
10:31
Toksovo80
Ну и хорошо что не знакомы.Будут на раслабоне играть.Как в 2008 решили Зенит на одной ноге обыграть,а в итоге 1:5 в двух матчах.
10:30
mstia13
Посмотрим, что Папа Карло придумает)
09:58
ros
вот насуют этому нойнеру. узнает. корчит из себя властелина вселенной
09:52
Angeldust
Давай без вот этих настроений - типа мы крутые, все вы нас узнаете. Ростов вышел в эту стадию именно потому что игроки себе такого не позволяли.
09:44
wedes
Бавария проигрывала БАТЭ, так на минуточку вспомним это.
09:38
UberAdekvat
У него будет 4 матча с Атлетико. Два с Атлетико Мадрид, два с Атлетико Ростов-на-Дону.
09:30
rotor23
Бравые ростовские болелы здесь пишут бодро-посмотрю с удовольствием как Бавария будет выносить Ростови унижать.
09:23
neznaika№1
Андерлехт с Аяксом тоже не слышали о Ростове.
08:53
fan84
не ну силы явно не равны, что б хоть как то уравнять, Бавария должна играть без вратаря ))
08:45
ntsg62
Да ,правда,пока не пропустишь,и не запомнишь же...Не правда ли,Мануша??!!
07:56
Igrok Igorek
Закинут мяч за шиворот, когда опять пойдешь гулять из ворот - запомнишь "Ростов" на всю жизнь!
07:43