Мануэль Нойер: "Не думаю, что кто-то из "Баварии" знаком с "Ростовом"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что с нетерпением ждет старта группового турнира Лиги чемпионов. Голкипер отметил, что хорошо знаком со всеми соперниками мюнхенцев по группе D, кроме "Ростова".

– Я в предвкушении двух матчей против "Атлетико", – приводит официальный сайт "Баварии" слова Нойера. – Это будет разогрев перед матчами плей-офф, в который мы хотим выйти с первого места.

"Ростов" – интересный жребий, не думаю, что кто-то из нас знаком с этой командой. ПСВ также не стоит ни в коем слечае недооценивать. В прошлом сезоне они почти выбили "Атлетико" из турнира. После двух матчей со счетом 0:0 уступили в серии пенальти.