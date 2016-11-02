"Манчестер Сити" победил "Барселону", несмотря на гол Месси

"Манчестер Сити" нанес поражение "Барселоне" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 3:1. Дублем в составе английской команды отметился Илкай Гюндоган, еще один мяч – на счету Кевина Де Брейне. В составе испанцев гол забил Лионель Месси.

Команда Хосепа Гвардьолы набрала 7 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирное таблице. У каталонцев – на два балла больше.

В параллельной встрече менхенгладбахская "Боруссия" и "Селтик" победителя не выявили - 1:1. В активе немцев - 4 очка, шотландцы набрали 2 балла в четырех играх.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа С

"Манчестер Сити" (Англия) – "Барселона" (Испания) – 3:1 (1:1)

Голы: Месси, 21 (0:1). Гюндоган, 39 (1:1). Де Брейне, 51 (2:1). Гюндоган, 74 (3:1).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Сабалета, Отаменди, Стоунс, Коларов, Стерлинг (Хесус Навас, 70), Фернандинью (Фернанду Режес, 60), Гюндоган, Де Брейне (Нолито, 89), Сильва, Агуэро.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Маскерано, Юмтити, Динь, Бускетс, Ракитич (Арда Туран, 61), Андре Гомиш (Рафинья, 77), Месси, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Стерлинг, 11. Ракитич, 20. Неймар, 29. Коларов, 60. Бускетс, 74.

Судья: КОШШОИ (Венгрия).

1 ноября. Манчестер. Стадион "Этихад Стэдиум".

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Бавария"

"Боруссия" М (Германия) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1 (1:0)

Голы: Штиндль, 32 (1:0). Дембеле, 76 - с пенальти (1:1).

"Боруссия" М: Зоммер, Корб, Штробль (Янчке, 77), Вестергорд, Эльведи, Джонсон, Крамер, Штиндль (Раффаэл, 81), Вендт, Азар (Херрманн, 69), Хан.

"Селтик": Гордон, Гамбоа (Хендерсон, 85), Лустиг, Святченко, Исагирре, Форрест (Робертс, 60), Армстронг, Браун, Рогич (Макгрегор, 69), Синклэйр, Дембеле.

Предупреждения: Херрманн, 78. Исагирре, 78. Крамер, 88.

Удаление: Корб, 75.

Судья: МАНУЭЛ ДЕ СОУЗА НЕВЕШ (Португалия).

1 ноября. Менхенгладбах. Stadion im Borussia-Park.

Трансляция матча "Боруссия" М - "Селтик"