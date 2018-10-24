21:35 | Футбол — Лига чемпионов

"Локомотив": "Хорошо, что на МЦК не бывает пробок"

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"Локомотив" прибыл на стадион "РЖД Арена", где в 22.00 по московскому времени состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту", на МЦК. Причиной послужили пробки на московских дорогах.

Хорошо, что на МЦК не бывает пробок.  Успешно добрались на стадион и приступили к разминке! - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых.

 

Локомотив - Порту

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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