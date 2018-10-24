"Локомотив": "Хорошо, что на МЦК не бывает пробок"

"Локомотив" прибыл на стадион "РЖД Арена", где в 22.00 по московскому времени состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту", на МЦК. Причиной послужили пробки на московских дорогах.

- Хорошо, что на МЦК не бывает пробок. Успешно добрались на стадион и приступили к разминке! - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых.

Хорошо, что на МЦК не бывает пробок 😉

Успешно добрались на стадион и приступили к разминке! #ЛокоПорту pic.twitter.com/6cVhTbEllG – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 24 октября 2018 г.

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