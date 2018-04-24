"Ливерпуль" - "Рома": Салах установил рекорд

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил рекорд Лиги чемпионов для африканских футболистов. Его первый гол в ворота "Ромы" стал для него девятым в нынешнем розыгрыше. Прежнее достижение принадлежало Самюэлю Это'О, который в сезоне 2010/11 забил 8 голов. (Алексей МОРОЗ)

Наибольшее количество голов африканцев в одном сезоне Лиги чемпионов

Игрок Сезон Клуб Голы Мохаммед САЛАХ 2017/18 Ливерпуль 10* Самюэль ЭТО'О 2010/11 Интер 8 Джордж ВЕА 1994/95 ПСЖ 7 Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ 2016/17 Боруссия Д 7 Садио МАНЕ 2017/18 Ливерпуль 7*

* Сезон продолжается

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Рома"