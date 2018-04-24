22:59 24 апреля | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" - "Рома": Салах установил рекорд

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил рекорд Лиги чемпионов для африканских футболистов. Его первый гол в ворота "Ромы" стал для него девятым в нынешнем розыгрыше. Прежнее достижение принадлежало Самюэлю Это'О, который в сезоне 2010/11 забил 8 голов. (Алексей МОРОЗ)

Наибольшее количество голов африканцев в одном сезоне Лиги чемпионов

Игрок

Сезон

Клуб

Голы

Мохаммед САЛАХ

2017/18

Ливерпуль

10*

Самюэль ЭТО'О

2010/11

Интер

8

Джордж ВЕА

1994/95

ПСЖ

7

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ

2016/17

Боруссия Д

7

Садио МАНЕ

2017/18

Ливерпуль

7*

* Сезон продолжается

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Рома"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

ничего, на ЧМ Кутепов его остановит.

23:31 24 апреля

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