"Ливерпуль" - "Рома": Салах установил рекорд

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил рекорд Лиги чемпионов для африканских футболистов. Его первый гол в ворота "Ромы" стал для него девятым в нынешнем розыгрыше. Прежнее достижение принадлежало Самюэлю Это'О, который в сезоне 2010/11 забил 8 голов. (Алексей МОРОЗ)
Наибольшее количество голов африканцев в одном сезоне Лиги чемпионов
|
Игрок
|
Сезон
|
Клуб
|
Голы
|
Мохаммед САЛАХ
|
2017/18
|
Ливерпуль
|
10*
|
Самюэль ЭТО'О
|
2010/11
|
Интер
|
8
|
Джордж ВЕА
|
1994/95
|
ПСЖ
|
7
|
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ
|
2016/17
|
Боруссия Д
|
7
|
Садио МАНЕ
|
2017/18
|
Ливерпуль
|
7*
* Сезон продолжается
shpasic
ничего, на ЧМ Кутепов его остановит.
23:31 24 апреля