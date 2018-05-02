"Ливерпуль" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов-2017/18

"Ливерпуль" впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов потерпел поражение. Английский клуб уступиил "Роме" (2:4) в ответном матче 1/2 финала, но вышел в следующий раунд турнира благодаря более крупной домашней победе (5:2).

Ранее "красные" в 13 играх этого сезона на европейской арене одержали 9 побед и 4 раза сыграли вничью.

Отметим, в число команд, сумевших не проиграть "Ливерпулю", вошел "Спартак" (1:1 - дома, 0:7 - на выезде).

Также вничью с командой Юргена Клоппа сыграли "Севилья" (2:2 - на выезде, 3:3 - дома) и "Порту" (0:0 - на выезде, 0:5 - дома).

"Рома" – "Ливерпуль": Клопп проиграл, но вывел "красных" в финал Лиги чемпионов //

Противостояние "Ромы" и "Ливерпуля" - рекордное в истории Лиги чемпионов