23:37 2 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Рома" – "Ливерпуль": команда Клоппа проиграла, но вышла в финал Лиги чемпионов

Среда. Рим. "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2. 25-я минута. Хавбек гостей Джорджиньо ВАЙНАЛДУМ забивает второй гол своей команды. Фото REUTERS
Среда. Рим. "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2. 25-я минута. Хавбек гостей Джорджиньо ВАЙНАЛДУМ забивает второй гол своей команды. Фото REUTERS
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"Рома" на своем поле в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов обыграла  "Ливерпуль" (4:2). Английская команда вышла в финал турнира благодаря победе в первой встрече со счетом 5:2.

В составе "красных" голы на счету Садио Мане и Джорджиньо Вайналдум, а Джеймс Милнер поразил свои ворота. У хозяев отличился Эдин Джеко и Раджа Наингголан (дважды).

В финале 26 мая в Киеве команда Юргена Клоппа сыграет против "Реала".

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответный матч

"Рома" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 4:2 (1:2)

Голы: Мане, 9 (0:1). Милнер, 15 - в свои ворота (1:1). Вайналдум, 25 (1:2). Джеко, 52 (2:2). Наингголан, 86 (3:2). Наингголан, 90+4 - с пенальти (4:2).

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси (Гоналон, 69), Пеллегрини (Дженгиз Ундер, 53), Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави (Антонуччи, 75).

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд (Клайн, 90+2), ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Милнер, Салах, Роберту Фирмину (Соланке, 87), Мане (Клаван, 83).

Предупреждения: Ловрен, 44. Флоренци, 76. Манолас, 84. Робертсон, 84. Соланке, 90.

Судья: Скомина (Словения).

2 мая. Рим. Олимпийский стадион.

Первый матч – 2:5.

Результаты матчей и календарь плей-офф Лиги чемпионов

Рома – Ливерпуль

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
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Pablo_75

hant64 ________________ Ливер начал нормально, но при 2:1 и общих 7:3 в свою пользу откровенно играть бросил. Рома чуть его не наказала...

00:51

hant64

Смотрел весь матч, но "лучшего игрока мира прямо сейчас" Салаха не увидел. Нет, на поле видел, но в игре как-то не увидел. И какой дэбил назвал этого футболиста лучшим? По игре - Ливер много пижонил, играл явно не в свою силу (примерно как Барса в Риме), но отскочил. Но в финале - за англичан, ибо Реал уже жуть как надоел, слишком везучая команда.

00:48

Pablo_75

Ливер сам себе устроил комедию, отпустив дома Рому после 5:0. Немыслимо, но по итогам двух матчей Рома реально могла отыграть пять мячей...

00:15

Непорочный как ТИ

Короче 5-2 реальный счет и доп.время...но что мы видим, грозные салахи спрятались за местного сухину, прямо как шпалычи. Позор таким командишкам! Рома должна быть в финале

00:07

Pablo_75

Даже если мы считаем эти команды слабыми - испокон веку известно, что кубок на то и кубок, чтобы в нём были случайности - и от того, что жеребьёвка может сводить сильных с сильными, а слабых со слабыми, как на Евро-16, и от того, что в одном конкретном матче может победить "объективно более слабый" (как Рома-Барса). Раз мы все устали от выходов в финал одних и тех же, то Ливеру надо аплодировать.

00:03

Lennon

Статистика не в пользу английских команд.....Но финал интересный в любом случае

23:57 2 мая

maks55555

Посмотрим, как Реал будет третью ЛЧ подряд выигрывать? Такой Ливерпуль им проиграет, какие бы у них самих не были проблемы, только если травмируется Роналду.

23:54 2 мая

Lennon

Общая проблема еврокубков - потокание более сильным командам со стороны судей..... Причем на бумаге Реал фаворит всегда..... Вот его и продвигают. А здесь Ливер более грозный и мастеровитый..... Ну и хоть какую-то интригу в финале создать.... Рома для Реала - потенциальный агнец на закланение. Я уже молчу про реформу еврокубков, когда если коэффициент не в топе, то ты в ж..... и из нее не выберешься!

23:52 2 мая

Pablo_75

Slim Taller Дворовый футбол на потеху публике.Тема судейства не раскрыта,так как не было Реала. __________ Да почему не раскрыта. Если бы дали пеналь на Джеко, когда он якобы был в офсайде, а на деле не был - Рома реально могла отыграться. Это тихий ужас, нет ни одного матча, не испорченного судейскими ошибками.

23:48 2 мая

Thomas_Boy_

Что вчера слепой судья был, что сегодня. А игра ничего так.

23:45 2 мая

Vizioso

Весёлые ребята!

23:44 2 мая

Westham

да.... вот так нужно играть, даже когда шансов мало, или почти нету. стадион стоя просто рукоплескал командам. да такие проигрыши лучше, чем многие выигрыши в нашей раше... неужели наши одноногие футболисты не смотрят на это, и не понимают-насколько они руко...пые, по сравнению с игроками с других стран?

23:42 2 мая

Slim Taller

Дворовый футбол на потеху публике.Тема судейства не раскрыта,так как не было Реала.

23:42 2 мая

Alex.S

Рома красавцы. Технично отказались от поездки на финал в страну Свинарнию.

23:42 2 мая

Lennon

Короче, пеналь ещё один должны были назначать....... Так бы на допвремя вышли......

23:39 2 мая

glazun.de

Фантастика! Спасибо обеим командам!

23:39 2 мая

Ж и в о й

Браво, макаронники! Порадовали публику все-таки неожиданно возникшей в концовке интригой. Вообще, оба полуфинала порадовали!)

23:38 2 мая

James Gang

Не дожала Рома, не хватило времени...

23:38 2 мая

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