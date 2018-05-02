"Рома" – "Ливерпуль": команда Клоппа проиграла, но вышла в финал Лиги чемпионов

Среда. Рим. "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2. 25-я минута. Хавбек гостей Джорджиньо ВАЙНАЛДУМ забивает второй гол своей команды. Фото REUTERS

"Рома" на своем поле в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов обыграла "Ливерпуль" (4:2). Английская команда вышла в финал турнира благодаря победе в первой встрече со счетом 5:2.

В составе "красных" голы на счету Садио Мане и Джорджиньо Вайналдум, а Джеймс Милнер поразил свои ворота. У хозяев отличился Эдин Джеко и Раджа Наингголан (дважды).

В финале 26 мая в Киеве команда Юргена Клоппа сыграет против "Реала".

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответный матч

"Рома" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 4:2 (1:2)

Голы: Мане, 9 (0:1). Милнер, 15 - в свои ворота (1:1). Вайналдум, 25 (1:2). Джеко, 52 (2:2). Наингголан, 86 (3:2). Наингголан, 90+4 - с пенальти (4:2).

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси (Гоналон, 69), Пеллегрини (Дженгиз Ундер, 53), Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави (Антонуччи, 75).

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд (Клайн, 90+2), ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Милнер, Салах, Роберту Фирмину (Соланке, 87), Мане (Клаван, 83).

Предупреждения: Ловрен, 44. Флоренци, 76. Манолас, 84. Робертсон, 84. Соланке, 90.

Судья: Скомина (Словения).

2 мая. Рим. Олимпийский стадион.

Первый матч – 2:5.

Результаты матчей и календарь плей-офф Лиги чемпионов