"Рома" – "Ливерпуль": команда Клоппа проиграла, но вышла в финал Лиги чемпионов

"Рома" на своем поле в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов обыграла "Ливерпуль" (4:2). Английская команда вышла в финал турнира благодаря победе в первой встрече со счетом 5:2.
В составе "красных" голы на счету Садио Мане и Джорджиньо Вайналдум, а Джеймс Милнер поразил свои ворота. У хозяев отличился Эдин Джеко и Раджа Наингголан (дважды).
В финале 26 мая в Киеве команда Юргена Клоппа сыграет против "Реала".
Лига чемпионов
1/2 финала
Ответный матч
"Рома" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 4:2 (1:2)
Голы: Мане, 9 (0:1). Милнер, 15 - в свои ворота (1:1). Вайналдум, 25 (1:2). Джеко, 52 (2:2). Наингголан, 86 (3:2). Наингголан, 90+4 - с пенальти (4:2).
"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси (Гоналон, 69), Пеллегрини (Дженгиз Ундер, 53), Наингголан, Шик, Джеко, Эль-Шаарави (Антонуччи, 75).
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд (Клайн, 90+2), ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Милнер, Салах, Роберту Фирмину (Соланке, 87), Мане (Клаван, 83).
Предупреждения: Ловрен, 44. Флоренци, 76. Манолас, 84. Робертсон, 84. Соланке, 90.
Судья: Скомина (Словения).
2 мая. Рим. Олимпийский стадион.
Результаты матчей и календарь плей-офф Лиги чемпионов
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/
Pablo_75
hant64 ________________ Ливер начал нормально, но при 2:1 и общих 7:3 в свою пользу откровенно играть бросил. Рома чуть его не наказала...
00:51
hant64
Смотрел весь матч, но "лучшего игрока мира прямо сейчас" Салаха не увидел. Нет, на поле видел, но в игре как-то не увидел. И какой дэбил назвал этого футболиста лучшим? По игре - Ливер много пижонил, играл явно не в свою силу (примерно как Барса в Риме), но отскочил. Но в финале - за англичан, ибо Реал уже жуть как надоел, слишком везучая команда.
00:48
Pablo_75
Ливер сам себе устроил комедию, отпустив дома Рому после 5:0. Немыслимо, но по итогам двух матчей Рома реально могла отыграть пять мячей...
00:15
Непорочный как ТИ
Короче 5-2 реальный счет и доп.время...но что мы видим, грозные салахи спрятались за местного сухину, прямо как шпалычи. Позор таким командишкам! Рома должна быть в финале
00:07
Pablo_75
Даже если мы считаем эти команды слабыми - испокон веку известно, что кубок на то и кубок, чтобы в нём были случайности - и от того, что жеребьёвка может сводить сильных с сильными, а слабых со слабыми, как на Евро-16, и от того, что в одном конкретном матче может победить "объективно более слабый" (как Рома-Барса). Раз мы все устали от выходов в финал одних и тех же, то Ливеру надо аплодировать.
00:03
Lennon
Статистика не в пользу английских команд.....Но финал интересный в любом случае
23:57 2 мая
maks55555
Посмотрим, как Реал будет третью ЛЧ подряд выигрывать? Такой Ливерпуль им проиграет, какие бы у них самих не были проблемы, только если травмируется Роналду.
23:54 2 мая
Lennon
Общая проблема еврокубков - потокание более сильным командам со стороны судей..... Причем на бумаге Реал фаворит всегда..... Вот его и продвигают. А здесь Ливер более грозный и мастеровитый..... Ну и хоть какую-то интригу в финале создать.... Рома для Реала - потенциальный агнец на закланение. Я уже молчу про реформу еврокубков, когда если коэффициент не в топе, то ты в ж..... и из нее не выберешься!
23:52 2 мая
Pablo_75
Slim Taller Дворовый футбол на потеху публике.Тема судейства не раскрыта,так как не было Реала. __________ Да почему не раскрыта. Если бы дали пеналь на Джеко, когда он якобы был в офсайде, а на деле не был - Рома реально могла отыграться. Это тихий ужас, нет ни одного матча, не испорченного судейскими ошибками.
23:48 2 мая
Thomas_Boy_
Что вчера слепой судья был, что сегодня. А игра ничего так.
23:45 2 мая
Vizioso
Весёлые ребята!
23:44 2 мая
Westham
да.... вот так нужно играть, даже когда шансов мало, или почти нету. стадион стоя просто рукоплескал командам. да такие проигрыши лучше, чем многие выигрыши в нашей раше... неужели наши одноногие футболисты не смотрят на это, и не понимают-насколько они руко...пые, по сравнению с игроками с других стран?
23:42 2 мая
Slim Taller
Дворовый футбол на потеху публике.Тема судейства не раскрыта,так как не было Реала.
23:42 2 мая
Alex.S
Рома красавцы. Технично отказались от поездки на финал в страну Свинарнию.
23:42 2 мая
Lennon
Короче, пеналь ещё один должны были назначать....... Так бы на допвремя вышли......
23:39 2 мая
glazun.de
Фантастика! Спасибо обеим командам!
23:39 2 мая
Ж и в о й
Браво, макаронники! Порадовали публику все-таки неожиданно возникшей в концовке интригой. Вообще, оба полуфинала порадовали!)
23:38 2 мая
James Gang
Не дожала Рома, не хватило времени...
23:38 2 мая