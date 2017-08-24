Лига чемпионов. "Реал" - в одной группе с "Боруссией", "Ювентус" - с "Барселоной"

В Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.

"Спартак" в группе E встретится с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором". Соперниками ЦСКА в квартете A стали "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель".

Победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" в группе H сыграет с "Боруссией", "Тоттенхэмом" и АПОЭЛ. В квартете B встретятся "Бавария" и "ПСЖ", в группе C - "Челси" и "Атлетико".

Полный состав групп выглядит следующим образом.

Группа А: "Бенфика" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Швейцария), ЦСКА (Россия)

Группа В: "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия)

Группа С: "Челси" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Карабах" (Азербайджан)

Группа D: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Спортинг" (Португалия)

Группа Е: "СПАРТАК" (Россия), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Марибор" (Словения)

Группа F: "Шахтер" (Украина), "Манчестер Сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Голландия)

Группа G: "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "Лейпциг" (Германия)

Группа H: "Реал" (Испания), "Боруссия" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), АПОЭЛ (Кипр)

Матчи состоятся: 1-й тур – 12 и 13 сентября. 2-й тур – 26 и 27 сентября. 3-й тур – 17 и 18 октября. 4-й тур – 31 октября и 1 ноября. 5-й тур – 21 и 22 ноября. 6-й тур – 5 и 6 декабря.

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!