ЦСКА откроет групповой турнир в Лиссабоне, закончит - в Манчестере

ЦСКА опубликовал расписание матчей в групповом турнире Лиги чемпионов. Первую встречу подопечные Виктора Гончаренко проведут 12 сентября против "Бенфики" в Лиссабоне.

1-й тур. 12 сентября. Бенфика – ЦСКА

2-й тур. 27 сентября. ЦСКА – Манчестер Юнайтед

3-й тур. 18 октября. ЦСКА – Базель

4-й тур. 31 октября. Базель – ЦСКА

5-й тур. 22 ноября. ЦСКА – Бенфика

6-й тур. 5 декабря. Манчестер Юнайтед – ЦСКА

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