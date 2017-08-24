ЦСКА откроет групповой турнир в Лиссабоне, закончит - в Манчестере

ЦСКА опубликовал расписание матчей в групповом турнире Лиги чемпионов. Первую встречу подопечные Виктора Гончаренко проведут 12 сентября против "Бенфики" в Лиссабоне.
1-й тур. 12 сентября. Бенфика – ЦСКА
2-й тур. 27 сентября. ЦСКА – Манчестер Юнайтед
3-й тур. 18 октября. ЦСКА – Базель
4-й тур. 31 октября. Базель – ЦСКА
5-й тур. 22 ноября. ЦСКА – Бенфика
6-й тур. 5 декабря. Манчестер Юнайтед – ЦСКА
Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!
Расписание нашей группы в Лиге чемпионов! pic.twitter.com/irvyJh6AAO– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 августа 2017 г.
сабзеро
Лучше бы дома первый матч. А то как всегда в первом матче да еще на выезде коленки будут трястись.
22:42
Тень Мастера
нормально. в декабре лучше там играть. и может МЮ решив к тому времени все вопросы упираться не будет.
22:00
bibik.i
УДАЧИ!!!
21:55