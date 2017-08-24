Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:50 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА откроет групповой турнир в Лиссабоне, закончит - в Манчестере

3

ЦСКА опубликовал расписание матчей в групповом турнире Лиги чемпионов. Первую встречу подопечные Виктора Гончаренко проведут 12 сентября против "Бенфики" в Лиссабоне.

1-й тур. 12 сентября. БенфикаЦСКА
2-й тур. 27 сентября. ЦСКАМанчестер Юнайтед
3-й тур. 18 октября. ЦСКАБазель
4-й тур. 31 октября. БазельЦСКА
5-й тур. 22 ноября. ЦСКАБенфика
6-й тур. 5 декабря. Манчестер ЮнайтедЦСКА

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!

Опрос

Как выступит ЦСКА в группе Лиги чемпионов-2017/18?
голосовать
3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

сабзеро

Лучше бы дома первый матч. А то как всегда в первом матче да еще на выезде коленки будут трястись.

22:42

Тень Мастера

нормально. в декабре лучше там играть. и может МЮ решив к тому времени все вопросы упираться не будет.

22:00

bibik.i

УДАЧИ!!!

21:55