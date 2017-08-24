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21:40 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" начнет в Мариборе и примет "Ливерпуль" 26 сентября

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"Спартак" опубликовал календарь своих матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч в самом престижном европейском клубном турнире чемпион России проведет 13 сентября на выезде с "Марибором".

1-й тур. 13 сентября. МариборСпартак
2-й тур. 26 сентября. СпартакЛиверпуль
3-й тур. 17 октября. СпартакСевилья
4-й тур. 1 ноября. СевильяСпартак
5-й тур. 21 ноября. СпартакМарибор
6-й тур. 6 декабря. ЛиверпульСпартак

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Jean4

Плохо, что спаренные матчи играем с Севильей, скорее всего после 4-го тура Спартак потеряет шансы на выход из группы, но зато после 5-го тура уже будет шанс решить задачу выхода в ЛЕ и последний тур в декабре уже ничего не будет решать.

21:58

Mad Butcher

И расписание идеальное

21:58

bibik.i

Везенья и удачи!!!

21:55