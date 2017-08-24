"Спартак" начнет в Мариборе и примет "Ливерпуль" 26 сентября

"Спартак" опубликовал календарь своих матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч в самом престижном европейском клубном турнире чемпион России проведет 13 сентября на выезде с "Марибором".

1-й тур. 13 сентября. Марибор – Спартак

2-й тур. 26 сентября. Спартак – Ливерпуль

3-й тур. 17 октября. Спартак – Севилья

4-й тур. 1 ноября. Севилья – Спартак

5-й тур. 21 ноября. Спартак – Марибор

6-й тур. 6 декабря. Ливерпуль – Спартак

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