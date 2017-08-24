"Спартак" начнет в Мариборе и примет "Ливерпуль" 26 сентября

"Спартак" опубликовал календарь своих матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч в самом престижном европейском клубном турнире чемпион России проведет 13 сентября на выезде с "Марибором".
1-й тур. 13 сентября. Марибор – Спартак
2-й тур. 26 сентября. Спартак – Ливерпуль
3-й тур. 17 октября. Спартак – Севилья
4-й тур. 1 ноября. Севилья – Спартак
5-й тур. 21 ноября. Спартак – Марибор
6-й тур. 6 декабря. Ливерпуль – Спартак
Jean4
Плохо, что спаренные матчи играем с Севильей, скорее всего после 4-го тура Спартак потеряет шансы на выход из группы, но зато после 5-го тура уже будет шанс решить задачу выхода в ЛЕ и последний тур в декабре уже ничего не будет решать.
21:58
Mad Butcher
И расписание идеальное
21:58
bibik.i
Везенья и удачи!!!
21:55