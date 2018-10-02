"Летим в Москву". Коноплянка опубликовал фото из самолета "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка опубликовал в Инстаграме фото из самолета команды. "Кнаппены" отправились в Москву на матч Лиги чемпионов с "Локомотивом".

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Шальке" состоится 3 октября и начнется в 19.55 по московскому времени. Немецкий клуб имеет в активе одно очко и занимает третье место. У "Локо" ноль очков и последнее место.

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