18:06 | Футбол — Лига чемпионов

"Летим в Москву". Коноплянка опубликовал фото из самолета "Шальке"

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Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка опубликовал в Инстаграме фото из самолета команды. "Кнаппены" отправились в Москву на матч Лиги чемпионов с "Локомотивом".

 Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Шальке" состоится 3 октября и начнется в 19.55 по московскому времени. Немецкий клуб имеет в активе одно очко и занимает третье место. У "Локо" ноль очков и последнее место.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔝 Team 🔵⚪️ #s04✈️

Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official) 2 Окт 2018 в 2:13 PDT

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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