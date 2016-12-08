01:08 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Испытываю разочарование от сегодняшнего результата"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) выразил разочарование по поводу результата встречи, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист объяснил замены сложной кадровой ситуацией.

– Что вы сейчас испытываете?

– Испытываю разочарование от сегодняшнего результата. Не могу говорить о глобальных вещах. Я был точно так же погружен в сегодняшнюю игру, как и в любую другую.

– Что вы хотели показать, выпустив Чалова и Гордюшенко?

– А вы видели, кто у нас был на скамейке? Если Головин не может дальше играть – нам вдесятером нужно было продолжить игру? Если Тошич из-за травмы спины не может – вдевятером? Или Чепчугова выпускать?

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ATA

гинер и слуцкер мы " г-но" остальные для них космос

01:45

Ралпачан Фляйшманъ

недолго осталось ждать - скоро Глушак покажет класс шампиньонам ойропейских стран)) готовьтесь, народные, все ваши помои, тут вылетые, уже стоят на низком старте и ждут обратку)))

01:34

Ivenhoe

ЛВС, спасибо Вам! Вы многое делали для команды, когда и придумать-то что-либо трудно было! Успехов Вам на новом поприще, каким бы оно ни было! А Спартаку - дрожать и бояться, ибо Марк Красс уже проснулся, оделся и выехал из Рима на первой электричке. Скоро от Спартака останутся рожки да ножки, а мясо объедят вороны.

01:25

andrey62

Дело не в Лене. Ленорыч ,хватит издеваться над болелами! Спасибо за стадион,но играть то кому то надо? Что думаешь?

01:24

spetrov

Разве произошло что-то неожиданное? До матча присутствовал оптимизм? А после первого забитого гола (так рано забитого!) игра привычно закончилась? Э-хе-хе.

01:22

вперёд Спартак!

Впереди у Лёни отряд космонавтов?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

01:15

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