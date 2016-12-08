Леонид Слуцкий: "Испытываю разочарование от сегодняшнего результата"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) выразил разочарование по поводу результата встречи, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист объяснил замены сложной кадровой ситуацией.
– Что вы сейчас испытываете?
– Испытываю разочарование от сегодняшнего результата. Не могу говорить о глобальных вещах. Я был точно так же погружен в сегодняшнюю игру, как и в любую другую.
– Что вы хотели показать, выпустив Чалова и Гордюшенко?
– А вы видели, кто у нас был на скамейке? Если Головин не может дальше играть – нам вдесятером нужно было продолжить игру? Если Тошич из-за травмы спины не может – вдевятером? Или Чепчугова выпускать?
ATA
гинер и слуцкер мы " г-но" остальные для них космос
01:45
Ралпачан Фляйшманъ
недолго осталось ждать - скоро Глушак покажет класс шампиньонам ойропейских стран)) готовьтесь, народные, все ваши помои, тут вылетые, уже стоят на низком старте и ждут обратку)))
01:34
Ivenhoe
ЛВС, спасибо Вам! Вы многое делали для команды, когда и придумать-то что-либо трудно было! Успехов Вам на новом поприще, каким бы оно ни было! А Спартаку - дрожать и бояться, ибо Марк Красс уже проснулся, оделся и выехал из Рима на первой электричке. Скоро от Спартака останутся рожки да ножки, а мясо объедят вороны.
01:25
andrey62
Дело не в Лене. Ленорыч ,хватит издеваться над болелами! Спасибо за стадион,но играть то кому то надо? Что думаешь?
01:24
spetrov
Разве произошло что-то неожиданное? До матча присутствовал оптимизм? А после первого забитого гола (так рано забитого!) игра привычно закончилась? Э-хе-хе.
01:22
вперёд Спартак!
Впереди у Лёни отряд космонавтов?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
01:15