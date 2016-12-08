Леонид Слуцкий: "Испытываю разочарование от сегодняшнего результата"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) выразил разочарование по поводу результата встречи, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист объяснил замены сложной кадровой ситуацией.

– Что вы сейчас испытываете?

– Испытываю разочарование от сегодняшнего результата. Не могу говорить о глобальных вещах. Я был точно так же погружен в сегодняшнюю игру, как и в любую другую.

– Что вы хотели показать, выпустив Чалова и Гордюшенко?

– А вы видели, кто у нас был на скамейке? Если Головин не может дальше играть – нам вдесятером нужно было продолжить игру? Если Тошич из-за травмы спины не может – вдевятером? Или Чепчугова выпускать?