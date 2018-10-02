Леонарду Жардим: "Головин будет играть против "Боруссии"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что российский полузащитник монегасков Александр Головин примет участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".

- Головин - высококлассный футболист, - приводит слова Жардима официальный Твиттер "Монако". - Он хорошо тренировался в течение десяти дней и будет играть против "Боруссии".

💬 @leonardojjardim : "Aleksandr Golovin est un joueur de grande qualité. Il s'entraîne bien depuis dix jours, il a plusieurs matches dans les jambes. Il sera titulaire contre le @BVB ."#BVBASM pic.twitter.com/5kbUXVmTBC – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 2 октября 2018 г.

Головин в текущем сезоне провел 3 матча за монегасков и не отметился результативными действиями.

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