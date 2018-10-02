19:29 | Футбол — Лига чемпионов

Леонарду Жардим: "Головин будет играть против "Боруссии"

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Главный тренер "Монако"  Леонарду Жардим заявил, что российский полузащитник монегасков Александр Головин примет участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".

- Головин - высококлассный футболист, - приводит слова Жардима официальный Твиттер "Монако". - Он хорошо тренировался в течение десяти дней и будет играть против "Боруссии".

 

Головин в текущем сезоне провел 3 матча за монегасков и не отметился результативными действиями.

Боруссия Д - Монако

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