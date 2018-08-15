10:06 | Футбол — Лига чемпионов

Лео Матос: "Из-за фанатов "Спартака" казалось, что в России продолжается чемпионат мира"


Защитник ПАОК Лео Матос отметил великолепную атмосферу на ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (0:0). Встреча прошла накануне в Москве на стадионе "Открытие Арена" в присутствии 40385 зрителей. 

 
14 августа. Москва. Тушино. &quot;Спартак&quot; - ПАОК - 0:0. Эмоции&nbsp;красно-белых после финального свистка.Самоубийство "Спартака"

- Сегодня на стадионе была великолепная атмосфера, даже на минуту показалось, что чемпионат мира в России продолжается, - цитирует "РИА Новости" Матоса. - Очень хотелось бы отметить фанатов "Спартака", но в тоже время хотелось бы и поддержать их. Их команда сегодня билась, но ПАОК был сильнее

Мы очень счастливы. Это просто невероятные ощущения, но эти ощущения были заработаны тяжелым трудом на протяжении 180 минут в двух матчах. Сегодня "Спартак" играл немного грубо, но после удаления игра раскрылась, стало больше атак соперника, которые мы выдержали. Мы абсолютно заслуженно прошли дальше, это здорово.

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