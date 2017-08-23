Сегодня состоится ответный матч 4-го отборочного раунда между ЦСКА и "Янг Бойз". Встреча в Москве начнется в 21.45. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Янг Бойз"

Прогноз Winline – П1 1,76 – Н 3,88 – П2 4,70

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Янг Бойз".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Янг Бойз" – в среду, 23 августа, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Щенников - Чалов, Витинью.

"Янг Бойз": фон Балльмоос - Мбабу, Нуху, фон Берген, Бенито - Раве, Бертоне, Саного, Сулеймани - Ассале, Нсаме.

ПОТЕРИ: нет - Оаро, Шефери (оба - травма).